史努比魅力注入Sandisk PHILIPS FunCube 3.0上市

記者李鴻典／台北報導

為慶《花生漫畫》（Peanuts）75 週年，Sandisk 攜手全球最紅狗狗「史努比」，推出全新產品系列，其中包含限量版行動固態硬碟與 Phone Drive 雙用隨身碟。

Sandisk攜手史努比，推出限量版行動固態硬碟與Phone Drive雙用隨身碟。（圖／品牌業者提供）

本次限量產品系列包含：

限量版 SANDISK® Snoopy™ 行動固態硬碟

SANDISK Snoopy 行動固態硬碟 容量高達 1TB，採用 NVMe™ 技術，提供 1,050MB/s 的讀取速度和 1,000MB/s 的寫入速度。這款行動固態硬碟具備三公尺防摔保護及 IP65 防水防塵設計，就像史努比一樣堅韌可靠。此外，內建的密碼保護功能使用 256 位元 AES 硬體加密，能有效保障隱私安全。

廣告 廣告

限量版 SANDISK® Snoopy™ Phone Drive雙用隨身碟

這款全新隨身碟是專為儲存日常拍攝的照片、影片與珍貴回憶所設計，並對應不同容量提供三款限量收藏色：黃色為 64GB、紅色為 128GB、藍色為 256GB。SANDISK Snoopy Phone Drive 雙用隨身碟配備 USB-A 與 USB-C® 連接埠，讓使用者能輕鬆將 Android™ 手機中的內容傳輸到筆記型電腦和平板等裝置。此外，使用者也可透過 Sandisk® Memory Zone™ 應用程式7輕鬆管理與備份資料，該應用程式與 Android™、Mac 裝置以及 Windows® 電腦皆相容。

SANDISK Snoopy Phone Drive雙用隨身碟配備USB-A與USB-C 連接埠，能輕鬆將Android手機中的內容傳輸到筆記型電腦和平板等裝置。（圖／品牌業者提供）

有了這個全新系列，跨世代的《花生漫畫》粉絲都能以經典的史努比風格，拍攝並保存珍貴的回憶與喜愛的內容。

SANDISK Snoopy 行動固態硬碟 1TB 售價為 NT$4,980 元，與 SANDISK Snoopy Phone Drive 雙用隨身碟 64GB（建議售價 NT$ 369 元）、128GB（建議售價 NT$ 499 元）、256GB（建議售價 NT$ 899 元），即日起可透過全台指定之零售商平台如 PChome、momo 購物網及蝦皮官方旗艦館選購。

由雙全國際獨家代理的PHILIPS行動電源，新上市FunCube 3.0放心充系列，一共有5款多合一行動電源加1款充電線，滿足不同族群充電需求。另外，直營門市雙全生活館同步推出行動電源舊換新活動，不限品牌與持有時間，可憑照片至門市以75折換購新品行動電源。

PHILIPS行動電源新上市FunCube 3.0放心充系列。（圖／品牌業者提供）

第三代FunCube 3.0延續前兩代的十合一方形行動電源款式，因應通勤/筆電/輕便/智慧穿戴/戶外等多種情境，推出5+1的FunCube 3.0全系列，全面提供充電電解決方案。

FunCube 3.0全系列六款，包括：延續一、二代靈魂的45W多合一磁吸行動電源，特色為容量15,000mAh，自帶type-C線提供最高45W充電功率，同時有最高15W的磁吸無線充電盤等充電功能，商務/戶外全場景適用；22.5W伸縮線多合一行動電源則自帶可伸縮、3秒收放抗纏繞的type-C充電線，可提供20W功率，含22.5W USB埠，和最高15W磁吸無線充電盤。

65W自帶線行動電源專為筆電充電所設計，type-C埠可提供45W快充，自帶type-C線為20W；通勤族愛用的兩款為mini透明款行動電源為市售最小、含type-C折疊插座的22.5W快充；超薄三合一磁吸行動電源款可供iPhone/Apple Watch/AirPods充電；最後一條240W手錶磁吸不打結線供消費者可搭配FunCube 3.0系列行動電源使用，發揮充電埠最高充電功率，還帶有一個可充Apple/Samsung的磁吸充電盤。

FunCube 3.0全系列即起於雙全生活館線上/直營門市，各大實體與線上通路上市。45W多合一磁吸行動電源建議售價3,090元，22.5W伸縮線多合一行動電源建議售價2,490元；65W自帶線行動電源建議售價3,090元；超薄三合一磁吸行動電源建議售價2,099元；透明款行動電源建議售價1,119元；手錶磁吸不打結線建議售價1,250元。

FunCube 3.0放心充系列，一共有5款多合一行動電源加1款充電線。（圖／品牌業者提供）

丹麥奢華視聽品牌 Bang & Olufsen （B&O）迎來一百週年里程碑，百年時刻不只是回顧過去，更是邁向未來的重要一步 — 始終貫徹品牌創立時的信念：當科技與藝術交會相融，真正非凡的事物便會由此誕生。為紀念這個意義非凡的時刻，Bang & Olufsen在哥本哈根歌劇院舉辦晚宴。以這座城市經典的夜景，以及阿馬林堡皇宮的光影輪廓為舞台，設計、聲音與光線交匯，共同見證 Bang & Olufsen 百年來的非凡旅程。

丹麥奢華視聽品牌Bang & Olufsen慶一百週年。（圖／品牌業者提供）

隨著 Bang & Olufsen 邁進下個世紀，品牌將更深入聚焦於卓越工藝、經典設計的傳承，以及具備長久價值的實用科技，讓現代奢華不僅體現在聲音與美學，更在其歷久不衰的價值。這份對卓越的承諾，在全新旗艦 Beolab 90 Titan Edition 上完美彰顯，慶祝品牌百年工藝與高級訂製藝術的巔峰；同時亦推出百年典藏系列（The Centennial Collection），向一世紀以來堅持不妥協的設計與聲音致敬。

Atelier 計劃是品牌願景的最佳體現，為 Bang & Olufsen 精選的經典產品注入獨特藝術層次。透過客製化飾面、個人化設計與限量版本，Atelier 將單單擁有一件產品，轉化為品味與個人風格的盡情展現。每一件作品皆成為永恆傳承，映照出顧客的獨特身份與品牌對工藝與卓越的堅定承諾。

Beosound A5 紀編織，售價NTD 53,000。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

《模範計程車3》這天回歸 李帝勳再登遠傳friDay影音獨家為你復仇

JISOO演繹TOMMY HOLIDAY節慶系列 HOKA信義A13打造微型展覽

普發一萬飯店終極倍增攻略！抽馬國萬元住宿券「引路人」蔡凡熙帶遊台南

普發一萬17日開放ATM領現 超商出手助攻！憑小白單咖啡6折

