史努比IP主題路跑登場 6千人熱力開跑

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】繼美樂蒂、兔瓏、褲褲兔等知名IP後，陪伴全球粉絲數十年的人氣角色「史努比(SNOOPY)」接力登場！今（9）日清晨於中央球場化為路跑活動「2025 SNOOPY RUN：台中場」，吸引逾6,000名跑友、粉絲熱情參加。現場眾多粉絲穿上史努比造型斗篷，與IP主角查理布朗（Charlie Brown）一同穿過史努比造型的出發拱門，糊塗塌客（Woodstock）與夥伴們也驚喜現身，讓萬坪綠茵頓時成為花生漫畫場景，場面熱鬧溫馨。

▲路跑現場彷彿走入花生漫畫世界，讓粉絲盡情拍照留念。

台中市政府運動局表示，中央球場以舉辦多元主題路跑聞名，今年度共規劃共15場IP主題活動，包含漫畫、電影、卡通與遊戲等多元主題，不僅打造沉浸式運動體驗，更讓市民在運動中釋放壓力、享受樂趣。

運動局副局長謝明儒代表局長游志祥出席活動表示，史努比以樂觀、天真又幽默的形象廣受各世代喜愛，期許大家大手拉小手相約中央球場，一起用歡笑與汗水迎接健康生活。

主辦單位指出，此次活動規劃3.5公里的輕鬆路線，適合親子及好友同樂，沿途設有主題造景與互動拍照區，並於會場安排SNOOPY及查理布朗拍照見面會，讓粉絲彷彿走入花生漫畫世界中盡情拍照留念，同時達到運動紓壓的效果。

運動局強調，活動現場設有醫療救護站與補水站，提供完善安全措施，提醒參與者注意補水並量力而為，若有不適請即時向工作人員求助，共同打造安心快樂的運動環境。