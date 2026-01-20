史博館創新臺語繪本、線上展 打造全新數位體驗

記者劉昕翊／臺北報導

國立歷史博物館歡慶建館70週年，即日起推出「鳳起1955：史博的館史故事」線上展、臺語數位繪本《雲遊博物館》等多項重要數位成果，不僅展現史博館在展覽、典藏轉譯與研究出版等面向的創新能量，透過符合當代視閱習慣的媒介，深化文化傳播，同時實踐無紙化與永續環保理念。

史博館表示，「鳳起1955：史博的館史故事」是以館史為主軸的線上展，以館徽「鳳紋」所蘊含的文化意涵為引導，結合珍貴的歷史照片與淺顯易讀的敘事文字，鋪陳出一段史博館與社會大眾共同走過的70年流金歲月記憶，其中，亮點如在2024年「閉館整建・啟航新篇」單元中，除近年的硬體更新，更以「跨・70：博物館典藏維護與展示詮釋論壇」延續典藏的文化意義與價值，並展望當代博物館在知識轉譯與文化連結中的多元角色與未來方向，且網站更設計3款不同難易度的「翻牌記憶遊戲」單元，增添互動性與參與感，讓使用者在探索館史的同時，也能寓教於樂。

另外，在典藏轉譯與語言推廣方面，史博館首度推出臺語數位繪本《雲遊博物館》，以典藏文物為敘事素材，融合在地文化與臺語語言特性，透過故事化的轉譯，結合美術設計與數位科技，打造具沉浸感的數位閱讀體驗，讓觀眾不再只是觀看者，而能參與、想像，並以自己的母語讀出故事；同時，配合繪本推出臺語Line貼圖「吵架的雲朵小可愛」、「上班中的小陶器」及延伸閱讀影片，進一步提升臺語使用的生活化與可見度。

此外，史博館指出，長期深耕出版工作的2本期刊亦邁入數位轉型新階段，例如，館刊《歷史文物》作為國內具代表性的大眾化博物館刊物，長期致力於博物館知識的記錄保存與推廣；學術性刊物《史物論壇：國立歷史博物館學報》則獲2024年國家科學及技術委員會「臺灣人文及社會科學期刊評比暨核心期刊收錄」肯定，收錄為第三級，為國內外史物相關研究成果交流的重要平臺。

史博館「鳳起1955：史博的館史故事」線上展，敘說史博館70年來的館史故事。（史博館提供）

國立歷史博物館首度推出《雲遊博物館》臺語數位繪本，以典藏文物為敘事素材，融合在地文化與臺語語言特性。（史博館提供）