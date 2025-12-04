史博館建館70週年壓軸 維也納美景宮名作在台展出

國立歷史博物館建館70週年壓軸特展《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》今日(4日)於國立歷史博物館戶外庭園開幕，象徵台灣與奧地利文化交流新篇章，讓兩國以藝術為語言開啟更深層的文化對話。

文化部長李遠、維也納美景宮策展人Dr. Franz Smola、國立歷史博物館長洪世佑及時藝多媒體傳播股份有限公司董事長黃文德等共同見證奧地利經典藝術名作在台灣綻放的歷史時刻。

這次展覽由奧地利國家級美術館維也納美景宮(Belvedere, Vienna)、國立歷史博物館、時藝多媒體共同主辦。維也納美景宮是奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏跨越800年，擁有克林姆、席勒、莫塞爾等大師經典，享譽全球。本次展覽呈現美景宮典藏自18世紀至20世紀的60幅花卉主題藝術真跡，橫跨200年歐洲藝術史，其中包含克林姆真跡〈雨後〉(After the Rain)及多件首次在台亮相的重量級珍藏，讓台灣觀眾一次近距離感受歐洲藝術的繽紛之美。

廣告 廣告

展覽內容依時代分為六大單元，從巴洛克的繁麗、浪漫主義的抒情、美好年代的華麗到印象主義的光影流轉、維也納分離派的革新，最終邁向現代主義的探索，完整呈現花卉在歐洲藝術史中的演進與象徵意義。

展件亮點為象徵主義大師古斯塔夫・克林姆(Gustav Klimt)珍稀真跡〈雨後〉(After the Rain)，不僅是美景宮國寶級原作首度來台，在展場內還特別打造讓觀眾身歷其境的「克林姆花園」沉浸式藝術空間，邀請民眾到訪史博館，走入19世紀大師筆下的絢麗花園，親歷跨世紀、令人屏息的繁花與藝術。

除了克林姆之外，還可見19世紀奧地利畫家瓦爾德米勒(Ferdinand Georg Waldmüller)及新藝術時期代表畫家席勒的多件經典之作，讓觀眾得以一窺歐洲藝術史中花卉繪畫從浪漫、象徵到現代主義的演變軌跡。

除了國際特展，史博館70週年同步推出多元活動，完整呈現在文化保存、學術研究與公共服務上的新里程碑，包含限量優惠新台幣250元的史博會員「常玉卡」，全年通行，邀請觀眾常常相遇史博館；12月13日辦理「跨70：博物館典藏維護與展示詮釋論壇」，以及《開史－七十典藏．相遇起始》專書出版。民眾可把握特展期間到訪史博館，見證18世紀到20世紀初花卉如何在藝術、科學與生活之間綻放出跨世紀的光彩，感受歐洲藝術最燦爛的百年篇章。

更多資訊請見國立歷史博物館官網(https://www.nmh.gov.tw/)及臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/TaipeiNMH/)。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

克林姆真跡首登台 維也納美景宮攜手史博館獻百年花繪大展