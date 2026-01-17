史博館邀藝術家洪易 展21組戶外雕塑作品

國立歷史博物館首度邀請雕塑藝術家洪易於該館南海學園，舉辦《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展，展期自即日起至五月廿四日。國立歷史博物館長洪世佑主持展覽開幕式，邀請國立故宮博物院長蕭宗煌、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀、彰化縣文化局長張雀芬、國立臺灣藝術教育館長李泊言等貴賓出席盛會，齊聚南海學園「雕塑走廊」觀賞藝術家洪易的作品，現場熱絡非常。

藝術家洪易表示，本次展出作品是他前後耗時二十年創作的二十一組件色彩繽紛、充滿奇幻想像的雕塑作品，他對於首次與史博館合作展出感到很開心與興奮，洪易也忙著為慕名而來的藝友們，在洪易縮小版的雕塑作品上簽名留念。

史博館本次於南海學園推出的藝術家洪易雕塑作品展，觀眾可在草地上看見「長景祿」、水池旁欣賞放大版「鴛鴦」，與樹影下淘氣的「鬆鼠」互動，讓您漫步在歷史建築間自在行走與觀賞洪易的雕塑創作，近距離感受洪易的雕塑作品與環境共創的魅力，也是一段跨時空、跨物種的美感探索旅程，並領受迎接農曆新年馬年「馬上封侯」的祝福。