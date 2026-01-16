史博館《鏡花蟲洞宴》戶外雕塑展 洪易星際派對登場

充滿鮮明個人風格的藝術家洪易，即日起在國立歷史博物館南海學園推出《鏡花蟲洞宴》戶外雕塑展。展覽不僅展示他代表性的線條、鮮豔飽和色彩與圓潤誇張造型語彙，更加入外星人元素，更在白天與夜間呈現不同魅力，邀請大小朋友展開一場「跨時空、跨物種」的美感冒險。

藝術家洪易的作品，取材自台灣常民文化中的圖騰與動物意象，透過幽默擬人化的方式呈現，使觀眾在熟悉與陌生之間產生共感。此次在史博館南海學園登場的戶外雕塑展取名《鏡花蟲洞宴》，「鏡花」象徵想像力的綻放，「蟲洞」則指向時空的穿越，21組色彩鮮豔、充滿幻想符號的雕塑作品，彷彿是來自不同宇宙與時代的訪客，在史博館周遭相遇、交流、共存。

像是草地上的「長景祿」、水池旁的放大版「鴛鴦」、樹影下淘氣的「鬆鼠」，甚至還添加了外星人元素，構成一場「星際動物派對」。

洪易表示，此次展覽是與歷史場域對話的特別體驗，透過當代視覺語彙重新轉化，讓歷史不再是靜止的過去，而是可被想像、被延展、被感受的存在。他強調，《鏡花蟲洞宴》不僅是一場戶外雕塑展，更是一則關於「多元共生」與「包容理解」的現代和諧寓言，也像是自己與自己的對話。洪易：『(原音)來到這裡，自己跟作品對話，其實那才是自己的世界，自己的感受，所以說我覺得自我感覺，這個很重要。』

他幽默笑說，自己的創作向來自由自在，感謝一路上有很多朋友陪伴他走了26年，未來可能還有下一個26年。屆時他已經80歲了，但仍希望大家一起向下一個時代前進。

史博館館長洪世佑推崇洪易作品具多元性，此次展覽許多作品是首次公開亮相，充滿藝術家歡樂與熱情的個性，很容易引起觀眾共鳴。洪世佑：『(原音)藝術家他本身他的作品裡面就可以看出他的內心，所以可見洪易老師他內心充滿了熱情、歡樂、積極的個性，那我也講藝術家在創作作品的時候，有他對作品的詮釋，民眾在欣賞這些藝術作品的時候，其實會結合他的經驗，重新對作品有所詮釋。』

洪世佑指出，博物館不再只是固定展示古蹟或文物的空間，而應走出建築、融入社區與生活。《鏡花蟲洞宴》展覽正是博物館行動化的一部分，藉由洪易作品連結鄰近社區、工藝中心與國立藝術教育館，形成「藝術廊道」，將館內有限展示空間延伸至戶外。

洪易戶外雕塑展《鏡花蟲洞宴》即日起展出至5月24日，邀請民眾遊走在歷史建築與戶外自然景觀中，體驗幻想與自然生命交會的奇妙旅程。