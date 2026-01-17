史博館《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展 「星際動物派對」熱鬧登場 打造南海學園「雕塑走廊」

【記者蔡富丞/綜合報導】國立歷史博物館（15）日辦理《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展開幕式，邀請民眾放慢步調走入南海學園，由洪易21組件色彩繽紛、充滿想像符號的雕塑所構築的「庭園劇場」，觀眾在草地上看見「長景祿」、水池旁欣賞放大版「鴛鴦」，與樹影下淘氣的「鬆鼠」互動，漫步歷史建築間自在行走，迎來馬年「馬上封侯」的祝福，近距離感受雕塑作品與環境共創的魅力，且在歷史建築、自然景觀與當代城市空間裡，展開一段跨時空、跨物種的美感探索旅程。

廣告 廣告

7 2 1024x688 1

國立歷史博物館長洪世佑、藝術家洪易、國立故宮博物院長蕭宗煌、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀、彰化縣文化局長張雀芬、桃園會展中心藝術總監王焜生、國立臺灣藝術教育館長李泊言、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮等及各界貴賓出席，齊聚南海學園「雕塑走廊」，盛況熱鬧。

史博館《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展 「星際動物派對」熱鬧登場 打造南海學園「雕塑走廊」

史博館長洪世佑表示，史博館持續思考國際博物館協會（ICOM）對博物館的定義，重新出發後推出「行動博物館2.0」概念，將展覽帶到離島、學校，也走進寺廟參與社區，《鏡花蟲洞宴》展即是走出博物館建築本體、貼近民眾日常生活的實踐行動，突破傳統室內展示形式，場域橫跨國立歷史博物館、國立臺灣藝術教育館，以及臺北當代工藝設計分館等戶外空間，形塑一條自由漫遊的「雕塑走廊」。藝術家的作品呈現他的內心世界，洪易的雕塑幽默中引導人們省思，相信觀眾能從作品中感受到藝術家熱情、歡樂與積極的生命態度，觀者不分年齡都能結合自己的生命經驗，與作品互動產生新的對話，建立屬於個人獨特的觀看與體驗方式。

國立故宮博物院長蕭宗煌表示，他十多年前曾有個構想，透過雕塑與公共藝術串聯南海路周圍各處的藝文館所，多年後，透過本展再次激發此區域的文化能量。展覽以「蟲洞」命名，打破洪易過去常見的「奇幻」、「異想」命名方式，象徵著他創作靈魂的躍進，從東方傳統延伸至外太空，加入外星人元素，並以「愛心」造型與手勢傳達「愛地球」的核心思想，展現豐富多變的想像力。本次策展顧問桃園會展中心藝術總監王焜生則說，洪易作品以擬人化的形式轉譯來傳遞「萬物有情、眾生平等」的信念，戶外雕塑在白日與夜間發揮不同魅力，在民眾眼前開展豐富的故事。

洪易表示，能於南海學園的歷史場域中展覽是一次與歷史對話的特別經驗，透過當代視覺語彙重新轉化，讓歷史不再是靜止的過去，而是可被想像、被延展、被感受的存在。《鏡花蟲洞宴》不僅是一場戶外雕塑展，更是一則關於「多元共生」與「包容理解」的現代和諧寓言，觀眾置身「星際動物派對」中，體會無論來自宇宙的幻想，或與自然生命的交會，都期待指向「如何在差異中找到連結，並在遊戲中重構理解。」

史博館說明，洪易的靈感來自古代文物與文化符號，取材自臺灣常民文化中民俗、神話的圖騰與動物意象，以鮮明飽和的色彩、圓潤誇張的造型語彙創作立體雕塑，在南海學園建構出外星人與動物共舞的奇幻視覺場域。「鏡花」象徵想像力的綻放，「蟲洞」則指向時空的穿越，雕塑品彷彿是來自不同宇宙與時代的訪客，在史博館周遭相遇、交流、共存，提供了視覺的嘉年華會、歡樂遊戲的體驗，也回應當代社會對於多元共生、包容理解與生命平等的深層思考。展期至5月24日止。

《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展

時間：即日起至115年5月24日，戶外空間全天開放，免費參觀

地點：南海學園戶外空間（臺北市中正區南海路41、47、49號）