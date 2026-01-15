史博館《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展1/15開幕

記者劉昕翊／臺北報導

國立歷史博物館即日起至5月24日，在南海學園戶外園區推出《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展，陳展21件充滿想像的雕塑作品，打造色彩繽紛的「庭園劇場」，邀請民眾走入其中，在歷史建築、自然景觀及當代城市空間，感受雕塑魅力。

展覽今（15）日舉辦開幕式，由國立歷史博物館長洪世佑、藝術家洪易、國立故宮博物院長蕭宗煌、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮等人出席。洪世佑表示，《鏡花蟲洞宴》是史博館重新開館後，持續思考博物館如何走出建築本體、走入市民日常的實踐行動，場域橫跨史博館、國立臺灣藝術教育館、工藝中心臺北當代工藝設計分館等戶外空間，提供民眾近距離感受雕塑作品與環境共創的魅力。

「鏡花」象徵想像力的綻放，「蟲洞」則指向時空的穿越，此次展出的《長景祿》、《旺旺來》、《馬上封侯》、《浪漫蛇吻》等雕塑品彷彿來自不同宇宙與時代的訪客，在史博館周遭相遇、交流，打造視覺嘉年華會。藝術家洪易分享，能在南海學園的歷史場域中展出是一次與歷史對話的特別經驗，透過當代視覺語彙重新轉化，讓歷史不再只是靜止的過去，而是可被想像的存在，此次展覽不僅是一場戶外雕塑展，更是一則關於「多元共生」、「包容理解」的現代和諧寓言。《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展全天開放，免費參觀，歡迎民眾踴躍拍照卡。

《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展陳展21件充滿想像的雕塑作品，邀請民眾在歷史建築、自然景觀及當代城市空間，感受雕塑魅力。（記者劉昕翊攝）

民眾走進《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展，在歷史建築、自然景觀及當代城市空間，感受雕塑魅力。（記者劉昕翊攝）

國立歷史博物館即日起至5月24日，在南海學園戶外園區推出《鏡花蟲洞宴》洪易雕塑展。（記者劉昕翊攝）

《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展展出《長景祿》等作品，邀請民眾走入其中，在歷史建築、自然景觀及當代城市空間，感受雕塑魅力。（記者劉昕翊攝）

國立歷史博物館即日起至5月24日，在南海學園戶外園區推出《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展，陳展21件充滿想像的雕塑作品，包含《西遊記》。（記者劉昕翊攝）

《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展今（15）日舉辦開幕式，民眾與藝術家洪易合影留念。（記者劉昕翊攝）