【史博館70週年壓軸】維也納百年花繪展 絢麗奪目

記者劉昕翊／臺北報導

國立歷史博物館建館70週年壓軸特展《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》，今日起至明年3月22日展出，呈現美景宮典藏自18世紀至20世紀的60幅花卉主題藝術真跡，其中更有克林姆真跡〈雨後〉；同時邀請藝人張鈞甯擔任語音導覽特別嘉賓，邀請民眾走入19世紀大師筆下的絢麗花園。

60幅花卉主題藝術真跡 臺奧藝文對話

維也納美景宮是奧地利最具代表性的國家級美術館，擁有克林姆、席勒、莫塞爾等大師經典，此次攜手史博館、時藝多媒體推出特展，陳展60幅花卉主題藝術真跡，昨日在史博館戶外庭園開幕，由文化部長李遠、維也納美景宮（Belvedere, Vienna）策展人Dr. Franz Smola、史博館長洪世佑等人出席，共同見證奧地利經典藝術名作在臺灣綻放的歷史時刻，以及臺奧兩國以藝術為語言開啟更深層的文化對話。

《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》展件亮點為象徵主義大師古斯塔夫．克林姆（Gustav Klimt）珍稀真跡〈雨後〉（After the Rain），不僅是美景宮國寶級原作首度來臺，展場更特別打造讓觀眾身歷其境的「克林姆花園」沉浸式藝術空間，邀請民眾到訪史博館，走入其中親歷跨世紀、令人屏息的繁花與藝術。

藝人張鈞甯擔任語音導覽特別嘉賓

此外，展覽特別邀請入圍第60屆金鐘獎戲劇節目女主角張鈞甯擔任語音導覽特別嘉賓，以其溫柔且具有感染力的聲線帶領觀眾穿梭於歐洲藝術花園；張鈞甯分享，克林姆與同時代藝術家筆下的花朵，不只是自然的描繪，更是情感與時代精神的投射，能為這樣的展覽獻聲，是很特別的體驗。