史博館70週年壓軸 維也納美景宮花繪名作展明登場

記者劉昕翊／臺北報導

國立歷史博物館建館70週年壓軸特展《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展－從瓦爾德米勒到克林姆》於明（5）日起至明年3月22日展出，呈現美景宮典藏自18世紀至20世紀的60幅花卉主題藝術真跡，其中更有克林姆真跡〈雨後〉；同時邀請張鈞甯擔任語音導覽特別嘉賓，邀請民眾走入19世紀大師筆下的絢麗花園。

維也納美景宮是奧地利最具代表性的國家級美術館，擁有克林姆、席勒、莫塞爾等大師經典，此次攜手史博館、時藝多媒體推出特展，陳展60幅花卉主題藝術真跡，並於今（4）日在國立歷史博物館戶外庭園開幕，由文化部長李遠、維也納美景宮（Belvedere, Vienna）策展人Dr. Franz Smola、國立歷史博物館長洪世佑等人出席，共同見證奧地利經典藝術名作在臺灣綻放的歷史時刻，以及臺奧兩國以藝術為語言開啟更深層的文化對話。

《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展－從瓦爾德米勒到克林姆》展件亮點為象徵主義大師古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）珍稀真跡〈雨後〉（After the Rain），不僅是美景宮國寶級原作首度來臺，展場更特別打造讓觀眾身歷其境的「克林姆花園」沉浸式藝術空間，邀請民眾到訪史博館，走入其中親歷跨世紀、令人屏息的繁花與藝術。

李遠表示，花可以呈現各種色彩、樣貌，更由於花的生命相對短暫，花也因此是所有植物中最能呈現生命的起、滅及燦爛時刻的代表，「所以選擇花，是一個很厲害的策展」。Franz Smola指出，觀眾透過此展將可同時比較中歐與東亞2種藝術傳統，維也納百年的花卉繪畫固然歷史較短，難以與史博館中所呈現的千年東方花卉與自然繪畫傳統相提並論，然而正因時代與脈絡不同，2者並置反而能互為映照、相互啟發，促成更豐富的跨文化對話。

此外，展覽特別邀請入圍第60屆金鐘獎戲劇節目女主角張鈞甯擔任語音導覽特別嘉賓，以其溫柔且具有感染力的聲線帶領觀眾穿梭於歐洲藝術花園；張鈞甯分享，克林姆與同時代藝術家筆下的花朵，不只是自然的描繪，更是情感與時代精神的投射，能為這樣的展覽獻聲，是很特別的體驗。