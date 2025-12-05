史博館70週年 邀維也納美景宮百年花繪名作在臺綻放

文化部長李遠（中）、奧地利美景宮美術館策展人Franz Smola（右2）、史博館長洪世佑（左2）、時藝多媒體董事長黃文德（左1）、語音導覽獻聲人張鈞甯（右1）等，邀請民眾前來欣賞18至20世紀歐洲花卉藝術的繽紛風貌

《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》集結美景宮館藏逾60幅花卉藝術巨作，包含象徵主義大師古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）、埃貢・席勒（Egon Schiele）、約瑟夫・勞爾（Josef Lauer）等真跡

《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》特別規劃沉浸式空間「克林姆花園」，以數位投影科技重新詮釋克林姆（Gustav Klimt）筆下的金色花園，讓觀眾感受繁花盛開的藝術篇章。

文化部長李遠（右）參觀《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》，圖中為19世紀維也納奢華藝術風尚的重要代表—漢斯・馬卡特（Hans Makart）作品〈裝飾花束〉

國立歷史博物館建館70週年壓軸特展，要讓觀眾在歲末感受歐洲花卉名作的美麗。象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》，今天(5日)起至明年3月22日於國立歷史博物館登場，也象徵臺奧兩國以藝術為語言，開啟更深層的文化對話。

文化部部長李遠出席致詞時表示，花雖然不似其他植物可能有較多食用或建築等功能，但是花卻是最容易辨識植物的部分，因為花可以呈現各種色彩、樣貌，更由於花的生命相對短暫，花也因此是所有植物中最能呈現生命的起、滅及燦爛時刻的代表，他認為選擇花是個很厲害的策展。李遠部長也期許歷經5年閉館後重新開館1年多的史博館，在建館70週年的時刻，能夠以維也納美景宮的展覽，再現榮景，他以「繁花似錦」祝福國立歷史博物館邁向70週年。

國立歷史博物館長洪世佑表示，史博館70週年館慶，推出由奧地利維也納美景宮、國立歷史博物館、時藝多媒體三方共同主辦的國際特展，感謝美景宮館長Stella Rollig特別允諾克林姆（Gustav Klimt）真跡〈雨後〉（After the Rain）來臺，為史博館70週年誌慶。

維也納美景宮是奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏跨越800年，擁有克林姆、席勒、莫塞爾等大師經典，享譽全球。這次展覽呈現美景宮典藏自18世紀至20世紀的60幅花卉主題藝術真跡，橫跨200年歐洲藝術史，展覽內容依時代分為6大單元，從巴洛克的繁麗、浪漫主義的抒情、美好年代的華麗，到印象主義的光影流轉、維也納分離派的革新，最終邁向現代主義的探索，完整呈現花卉在歐洲藝術史中的演進與象徵意義。

展件亮點為象徵主義大師古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）珍稀真跡〈雨後〉（After the Rain），不僅是美景宮國寶級原作首度來臺，展場更特別打造讓觀眾身歷其境的「克林姆花園」，讓觀眾沉浸在藝術空間。

克林姆真跡〈雨後〉（After the Rain）創作於1898年，是克林姆與伴侶艾蜜莉・芙洛格（Emilie Flöge）旅居奧地利湖區期間所作，描繪下雨過後草地的靜謐風景，以柔和色調與細膩筆觸呈現自然的生命力，展現藝術家晚期風景畫的成熟風格，與名作〈吻〉（The Kiss）屬於同期創作。除了克林姆之外，還可見19世紀奧地利畫家瓦爾德米勒（Ferdinand Georg Waldmüller）及新藝術時期代表畫家埃貢．席勒（Egon Schiele）的經典之作，臺灣觀眾得以一窺歐洲藝術史中花卉繪畫從浪漫、象徵到現代主義的演變軌跡，近距離感受歐洲藝術的繽紛之美。