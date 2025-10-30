史國王家警察總署總長獲外交獎章 (圖)

其他人也在看
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 3 小時前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 1 天前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 11 小時前
英國出售20架「颱風戰機」給土耳其 近20年來最大訂單 減少對美軍武依賴 北約加強國防合作 對俄展現團結氣勢 白俄氣球侵犯空域 立陶宛控「混合攻擊」｜全球聊天室｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方已經準備好和談，將在這個星期與歐洲官員討論停火計畫的細節。但是在火力方面，進度也沒有放緩下來，除了日前和瑞典達成協議，將購買100架到150架的「獅鷲戰鬥機」，最近也在與法國討論，購買「飆風戰鬥機」的可能性；如果未來同時擁有F-16、獅鷲和飆風戰機，就能持續推動空軍現代化。另外現在歐洲國家，面對俄羅斯威脅之下，也在積極地強化武力、武裝自己。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
輝達選洲美國小預定地「羽球場跳票」？ 蔣萬安：會有配套｜#鏡新聞
先前台北市政府和新壽才針對T17、18土地合意解約，最快本週雙方會面對面坐下來談，傳出輝達對北市府提出的秘密基地，也就是北士科T12旁的洲美國小預定地也很感興趣，不過這個預定地原本要改建為「國際羽球館」，因此遭到綠營議員質疑政策跳票。台北市長蔣萬安今天（10/28）表示，會把適合土地提供給輝達，一切都會有配套。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
習近平抵韓釜山 川普會登場
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平於10月30日上午抵達韓國釜山，準備與美國總統川普展開睽違六年的「川習會」。這場在亞太經合會（APEC）期間舉行的重要雙邊會談，象徵美中關係在緊張與對抗之間...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
川習會登場 會談前紅毯握手 川普稱習「強硬談判者」習近平感謝促成加薩停火
美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談。兩人會談前在紅毯上握手，兩側矗立著美中兩國國旗。 川普對習近平表示：「很高興再次見到你。」他並說兩人彼此十分熟悉，形容習近平是「非常強硬的談判者」，但相信這場會談會「非常成功」。 之後，川普與習近平及雙方幕僚進入會議室，桌上擺放著白藍色花卉裝飾，兩國國旗並列。 出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）等人。中方與會者則有外交部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。 習近平會談前感謝川普「為近期加薩停火協議的達成作出重要貢獻」，但也坦言中美兩國「看法並非總是一致」。他強調雙方應「堅持正確方向」，確保中美關係這艘巨輪能「穩健前行」。 這是自2019年日本大阪20國集團（G20）峰會以來，川普與習近平首次面對面會晤，預計將持續三至四個小時。美國資深官員表示有信心，川普在會談中不會被迫對台灣議題表態，並強調本次焦點將放在中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 5 小時前
給習近平「下馬威」？「川習會」登場60分鐘前，川普下令將重啟塵封30年的核武試驗
美國總統川普（Donald Trump）30日將在南韓與中國國家主席習近平會面，而就在距離會談開始前的不到一小時，他宣布將指示美國國防部開始進行核武測試，目標是要與俄羅斯和中國「站在同一基準上」——此舉明顯意在加大對北京的施壓。川普在社群媒體平台「Truth Social」上寫道：「美國擁有比任何國家都多的核武。這是在我第一任期內完成的，包括對現有武器的全面......風傳媒 ・ 4 小時前
國民黨進入雙核心女力時代嗎？
鄭麗文當選國民黨主席後，黨內政治發展，進入「雙女力時代」或雙核心時代嗎？這個問題頗為尖銳及敏感，然這涉及國民黨是否能在2026年持續贏得地方選舉及2028年攻克中央執政權。鄭麗文脫穎而出，戰勝國民黨前副主席、前臺北市長郝龍斌及立委羅智強等五位男性候選人；並成為首位由民進黨轉入國民黨後，再登上黨魁的女性政治人物。鄭能否像民進黨的前總統蔡英文，也是民進黨前主席一樣由藍轉綠後，帶領民進黨贏下三屆總統大選？已引起許多政治觀察家廣泛型討論。奔騰思潮 ・ 1 天前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
鄭麗文到南投：台灣不是提款機 國防預算要合理
國民黨主席當選人鄭麗文廿九日到南投縣議會出席南投感恩餐會，他表示，台灣當然需要合理國防，但過高、不合理國防預算，超乎台灣財政負擔能力，而台灣不是提款機，應要有合理國防預算，不是讓惡性軍備競賽，這對台灣安全沒有幫助。鄭麗文(廿九)日中午到南投縣議會感謝副議長潘一全與黨籍議員選前對她的支持，並與黨籍議員、黨代表餐敘。縣長許淑華、無黨籍縣議會議長何勝豐、國民黨副議長潘一全、國民黨立委游顥、南投市長張嘉哲及多名縣議員、鄉鎮長出席，場面熱鬧。鄭麗文特別說，國民黨立委馬文君因立法院要事無法到場。對於鄭麗文反對未來增加國防預算到GDP的5%，總統府發言人郭雅慧今天對此表示，顯然鄭麗文的想法與全世界民主國家想法並不一致，投資國防其實是投資和平，投資國防是希望維持民主自由的生活現狀。鄭麗文 ...台灣新生報 ・ 1 天前
駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」
中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...聯合新聞網 ・ 11 小時前
中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今（30）日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提自由時報 ・ 4 小時前
中午來開匯／朱立倫率211黨工總辭 戴錫欽：非架空鄭麗文、給最大人事空間
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 準國民黨主席鄭麗文即將上任，現任黨主席朱立倫宣布率211人總辭，藍營權力佈局引發外界關注。台北市議長戴錫欽今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他認同朱立倫的作法，這並非要「架空」鄭麗文，而是基於制度運作原則，應給予新任黨主席充分的人事授權與發揮空間。 戴錫欽...匯流新聞網 ・ 1 天前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 4 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 2 小時前