史威尼出事了！闖好萊塢地標掛滿內衣 洛杉磯當局介入調查

【緯來新聞網】美國演員席德妮·史威尼（Sydney Sweeney）近日因在洛杉磯好萊塢標誌進行品牌宣傳拍攝而引發爭議。該活動中，她與團隊在好萊塢地標上懸掛自創內衣品牌商品，違反原先拍攝許可內容，引起當地機構關注，並可能面臨法律責任。

史威尼闖好萊塢地標掛滿內衣。（圖／翻攝Instagram)

根據洛杉磯地區影視拍攝協調機構FilmLA的資料，史威尼曾依法申請拍攝好萊塢標誌，並獲得限定範圍內的許可。但此次影片中出現擅自接觸並在地標上懸掛物品的行為，已超出原核准內容，違規情形備受爭議。



好萊塢商會（Hollywood Chamber of Commerce）指出，所有與好萊塢標誌互動的行為，包括攀爬、懸掛物品或拍攝非授權內容，均需事前獲得正式許可，否則將可能觸及擅闖或破壞公共資產的法律問題。商會已就此事通知席德妮所屬製作公司，並強調禁止使用任何未經授權取得的標誌影像。



席德妮·史威尼以參與《高校十八禁》（Euphoria）等影集走紅，近年來積極拓展個人品牌事業。本次爭議影片於其社群平台公開，畫面顯示她站在遠處觀看團隊懸掛完成的品牌商品，該行為迅速引發輿論討論與媒體關注。



目前相關單位尚未公布是否將對此事件採取法律行動，FilmLA與好萊塢商會皆表示將加強審核涉及公共地標的申請案，以避免類似事件重演。

