史媒爆總理盼與陸建交 挺台議員猛轟

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賴清德總統上月才突破層層障礙，出訪我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼，但《史瓦濟蘭新聞》報導，史國總理戴羅素在最新提出的外交政策中，希望與中國建立外交關係，以獲取經濟利益，但此政策在國會遭支持台灣的議員猛烈質詢，強調史國必須維持和台灣外交關係。

設於南非的媒體《史瓦濟蘭新聞》指稱，戴羅素過去邀請美國知名經濟學者薩克斯參與內閣研討會時，作為經濟顧問的薩克斯在報告中呼籲史瓦帝尼盡快和大陸建立外交關係，以獲取經濟利益；且戴羅素曾表達希望史國和中國接觸，探索建立外交關係的可能性。

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但報導匪夷所思提到，「史瓦帝尼一直違反聯大2758號決議所『承認』的一中原則。」然而聯大2758號決議並未討論台灣主權所屬，且與台灣友好國家通常使用「一中政策」，而「一中原則」多為親北京國家所使用詞彙；再者，報導雖提及議員強調要和台灣保持外交關係，但標題卻使用「台灣省」（Taiwan province）而非台灣，或中華民國。

戴羅素的提案遭到台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇及部分支持台灣的國會議員反對，並引發激烈辯論；姆巴巴內東區國會議員德拉米尼在史國議會場上發言時指出，有位顧問提出和中國建交的好處，讓他深感不安，因為史瓦帝尼一直和台灣保持關係。

《史瓦濟蘭新聞》指出，戴羅素預計近期回應議員的質詢。而這場與陸建交可能性的辯論，是在中國日前宣布對非洲邦交國實施零關稅後發生，因為史瓦帝尼和台灣維持外交關係，被排除在優惠名單外。

對此，我外交部12日回應，駐史瓦帝尼大使館對相關報導及史國政情均有充分掌握，由於該名學者意見純屬個人觀點，言論更引起多位史國國會議員強烈關切與質詢，充分顯示台史邦誼穩固，並深獲史國各界認同與高度支持。

外交部政務次長吳志中強烈懷疑背後可能是中共在操作。他說，台史合作拓展到經濟領域，對於中國來講並不是好消息；因此中國現在企圖破壞台灣跟任何國家的邦誼，甚至包含經濟關係。