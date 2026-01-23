唐勝一

史春不讓人叫他姓名，連老史也叫不得。他怨爹:本來姓就不好，還給我取個不好的名，史春，常被人弄混為死蠢呢。可我不蠢，發財買了田。

史春生於1914年，人能幹，跟爹做生意賺了錢就買田。田地多了，自己耕種不過來，只請短工不雇長工，節約不少工錢。他照樣幹農活，帶頭累得滿身汗水。農閒時，他獨自放養三頭牛，整天滿山跑滿嶺爬。

那天細雨綿綿。他正在山坡上放牛，發現3個兒子和女兒在山腳下的大塘邊玩耍，兒子老三突然滑進水裏。他大聲呼喊:老大老二，弟弟掉到水裏，快快下去把他救上來。

老大老二沒敢怠慢，撲通撲通跳下去。10來歲的孩子不會水，在水裏無亂撲騰幾下，就雙雙追著三弟沉入深水處。

史春連滾帶爬，來到塘邊正要跳下去，被匆匆趕來的劉海一把拽住:你不會水，跳塘送死啊？你看著，我下去。

劉海將3個孩子舉上岸，逐個倒水、人工呼吸，設法施救也沒能將孩子從鬼門關拽回來。

史春號啕大哭，見老婆趕來，上去一把拽住，啪啪煽她兩個大耳光:是你把孩子咒死了。大年初一開財門，你點燃紙錢訴明，要家族先人保護我家史老大、史老二、史老三。這下仨孩子都死了，幸虧老四是女兒，你沒說，她才逃過一劫。

5歲的女兒摸著淚，撲進娘懷裏，哭著說:三哥掉進水裏，爹爹喊著大哥二哥去救的。

老婆聽得明白，掄起兩拳頭像打鼓似的砸向史春:史春，死蠢，老大老二是你害死的。

劉海拉開女人，搖搖頭:別怨史春了。他可能真沒想到啊。要不是我及時趕來拽住，他都跳下了水……