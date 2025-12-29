「史慢計畫」深耕有成！新竹臺大分院助友邦強化慢病防治體系 專業醫療團隊四度出征，透過駐地蹲點與臨床賦能打造健康韌性

新竹臺大分院專家團日前赴友邦史瓦帝尼進行慢性病防治考察，並與當地衛生官員合影。圖為黃崧溪國際長（左一）、代謝內分泌科范綱志主任（左二）及周璠醫師（右三）與史國官員及醫療團隊於計畫研討會合影，共同見證兩國攜手對抗慢性病、強化醫療韌性的堅定承諾。

▲新竹臺大分院專家團日前赴友邦史瓦帝尼進行慢性病防治考察，並與當地衛生官員合影。圖為黃崧溪國際長（左一）、代謝內分泌科范綱志主任（左二）及周璠醫師（右三）與史國官員及醫療團隊於計畫研討會合影，共同見證兩國攜手對抗慢性病、強化醫療韌性的堅定承諾。

新竹臺大與財團法人國際合作發展基金會、史瓦帝尼衛生部攜手推動的「史瓦帝尼代謝性慢性病防治體系強化計畫」即將邁入第三年，而今年亦是新竹臺大分院專業醫療團隊連續第四年遠赴友邦史瓦帝尼，執行「史慢計畫」考察與交流任務！由黃崧溪國際長及李光漢副執行長領軍，率領跨科別專家展開為期二十天的深度交流。此行不僅見證史國全國慢性病篩檢量累計突破兩萬人次，更透過台史雙邊交流研討會及「駐地蹲點」實務輔導模式，成功將台灣慢性病照護經驗轉化為友邦的健康韌性。

廣告 廣告

新竹臺大分院院長洪冠予二十九日表示，新竹臺大分院長期致力於實踐社會責任與國際醫療援助。在與國合會及史國衛生部共同推動『史慢計畫』的過程中，我們不只提供短期的醫療協助，更核心的價值在於『臨床賦能』與『技術深耕』。看到計畫即將進入第三年，全國篩檢量突破兩萬人次，並成功建立在地化的慢病管理模式，這代表台灣的醫療軟實力已真正轉化為友邦帶得走的健康韌性。未來，我們將持續透過科技醫療與人才培力，與友邦共同建構永續的公衛防護網。

新竹臺大分院國際長黃崧溪醫師表示，近年來「醫療韌性」已成為各國公共衛生政策的重點。黃崧溪強調，新竹臺大與國合會及史國衛生部合作的『史慢計畫』，核心在於培力在地醫護人員的專業能量，並提供因地制宜的臨床改善建議。我們觀察到當地醫療院所已逐步增設慢病門診，並落實糖化血色素（HbA1c）及眼底、足部評估，這正是預防併發症、強化體系韌性的關鍵一步。

黃崧溪國際長進一步指出，為提升史瓦帝尼各級醫療單位及相關組織對慢性病防治體系強化的重視，今年特地與「史慢計畫」以「Metabolic Crossroads 代謝疾病交會樞紐」為題，合辦台史兩國醫師交流研討會，針對兩國慢性病照護體系的發展進行深度對話，除史國中央與地方衛生主管機關、主要醫療機構醫護團隊外，並邀請聯合國人口基金（UNFPA）、世界糖尿病基金會（WDF）、柯林頓健康倡議組織（CHAI）、世界展望會（World Vision）及無國界醫生組織（MSF）等國際組織代表出席，與會人數超過一百六十名。他表示這不僅是技術輸出，更是落實新竹臺大參與國際醫療的理念-分享台灣成功經驗，實踐聯合國永續發展目標第3項（SDG3）：保障並促進全民健康與福祉。

此次考察分為兩大梯次，旨在強化當地醫療體系面對非傳染性疾病（NCDs）的防治能量：

第一梯次：深化臨床治療能力—由國際醫療中心李光漢副執行長率領，協同感染科郭柏賢醫師、家庭醫學部劉敏芝醫師，針對合作醫療機構進行在職教育。主題涵蓋心血管疾病防治策略及 HIV 感染者代謝異常防治，共吸引一百七十位醫護參與，成功將臺灣臨床實務經驗落地轉化。

第二梯次：慢病研究交流，落實基層教育與生活推廣-由黃崧溪國際長及代謝內分泌科范綱志主任接棒，領軍周璠醫師及糖尿病衛教師李情慧，除與駐地交流計畫研究慢病成果，亦前往南非納撒尼大學觀摩針對一百六十位未來教師開設的健康識能課程，內容涵蓋慢病防治、生殖健康及婦癌預防，並透過與學員共同參與有氧運動，以身體力行落實「健康促進」理念。

為進一步提升計畫實效，新竹臺大分院今年八月至十一月派遣家庭醫學部蘇柏維醫師赴史國執行三個月的短駐任務。蘇醫師實際蹲點六間醫院與周邊初級診所，協助指導慢性病臨床照護流程及推動訪視醫院院內在職訓練，並隨同「史慢計畫」深入社區與偏鄉進行篩檢工作，對計劃推展貢獻良多，獲得史國衛生部極大肯定。

此外，為確保知識永續，考察團此行集結歷屆曾來台受訓的二十二位醫師、護理師與健康促進員，辦理返國經驗分享活動，促進交流與經驗傳承，凝聚團隊向心力。黃崧溪國際長指出，這個跨國界、跨職類的交流平台，能強化團隊合作量能，實現自主成長的永續能力，成為計畫推動的重要後盾。新竹臺大分院將持續發揮專業影響力，協助友邦打造更健康的未來。