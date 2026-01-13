史懷哲《敬畏生命》獎章 四位得主展現台灣人道、藝術與永續實力



為紀念「敬畏生命」精神的倡導者──史懷哲博士（Albert Schweitzer）誕辰151週年，國際史懷哲基金會亞洲分會將於2026年1月14日（星期三）晚間18:00，在台北典華餐廳5樓《日出廳》隆重舉辦《敬畏生命頒獎暨感恩晚宴》。本次活動由唐獎基金會陳振川執行長開場致詞，並特別邀請奧地利駐台代表 Christian Helbig 先生蒞臨頒獎，表彰在生物多樣性、永續農業、藝術科學與人文創新等領域具卓越貢獻的傑出人士。這次得獎人分別是蔡明哲博士、王瓊麗教授、蔡彧博士，以及陳持平醫師。

現任國立臺灣大學實驗林管理處處長的蔡明哲博士，是台灣「生物信用（BioCredits）」機制的重要推手。他結合森林管理、生物多樣性監測與永續金融概念，建立可量化自然資本價值的制度架構，讓環境保育不再只是理念，而能轉化為具體行動與政策工具。其研究成果不僅提升台灣在國際永續治理的能見度，也為亞洲地區提供可複製的綠色發展模式。

國立臺灣師範大學美術系教授王瓊麗，是台灣「蠟彩藝術、當代視覺文化與藝術倫理」領域的指標性學者。她長年致力於將藝術創作與倫理思考、社會關懷及生命教育結合，強調藝術不僅是美感呈現，更是對人性與生命價值的回應。其教學與創作培養無數青年藝術家以作品回饋社會，展現藝術對社會的療癒與啟發力量。

來自台東成功地區的蔡彧博士，是「彧咖啡・都米亞滋莊園」創辦人，也是台灣林下生物多樣性咖啡的先驅。他將森林生態保育、咖啡農藝與原住民文化智慧結合，打造兼顧生態永續與地方創生的咖啡示範園區。透過保護授粉昆蟲、維持林相多樣性與推動友善農法，蔡彧博士成功建立「產業 × 保育 × 文化」共生的永續模式。

榮獲《美國總統史懷哲醫學科學傳奇獎》的陳持平醫師，是國際知名的產前診斷與胎兒醫學專家，長期投入高風險妊娠、遺傳醫學與醫療影像研究，挽救無數新生命。他不僅在臨床醫療上守護家庭的希望，也透過醫療人文展覽與公共倡議，讓社會看見生命的尊嚴與價值。

本次頒獎晚宴為國際史懷哲基金會亞洲分會年度代表性盛事，預計約200位嘉賓出席、近20桌盛宴。除頒獎儀式外，晚宴期間也將安排得獎人分享生命實踐心得，並邀請南賢天等國際人士及新星歌唱家以音樂傳遞對生命的敬畏與感動。

頒獎典禮結束後，將由楊靜江美術館館長代表致贈水墨畫作品《山水有清音》予奧地利駐台代表 Helbig 先生。該作品曾榮獲韓國首爾美術展金獎，象徵人文藝術與國際交流的深厚情誼。

活動同時推出「史懷哲150週年紀念酒」及「中華郵政2026年史懷哲紀念郵冊」限量發售，所得將用於支持演出與公益用途，如有結餘經費，將捐贈予慈善機構，延續史懷哲博士的人道關懷精神。