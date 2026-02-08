史明遭影射為林宅血案兇手！他曬證據喊非首次 怒轟：黨國栽贓劇本再現

娛樂中心／綜合報導

改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，尚未上映便接連引發爭議。昨（7）日網路流出一組疑似電影劇本的內容，因情節被解讀為將林宅血案的幕後兇手指向台獨運動先驅史明，再度點燃輿論怒火，也讓外界質疑該片是否嚴重扭曲歷史事實。

史明教育基金會董事陳柏翰發文，直言史明並非首次遭到誣指。（圖／翻攝自陳柏翰臉書）

對此，長期投入台灣歷史研究的史明教育基金會董事陳柏翰發文表達強烈不滿，直言史明並非首次遭到誣指，數十年來背負的污名從未停止。他指出，電影創作並非不能取材歷史，但林宅血案這樣的重大政治悲劇，若以影像形式再度複製過去黨國時期對海外民主運動者的栽贓敘事，令人難以接受。

陳柏翰回顧，早在1983年，與史明、盧修一之間負責台日聯絡的前田光枝，就曾公開揭露自己在台灣遭逮捕、監禁與刑求的經歷。前田光枝當時在接受媒體訪問時表示，曾被迫承認史明與林宅血案有關，甚至被要求將「中共背景」的指控扣在史明身上，顯示威權體制下特務辦案的粗暴與惡劣。相關歷史脈絡，如今卻疑似再次出現在電影劇情中，讓他質疑「為何42年前的栽贓情節，會在今天以電影形式重演」。

陳柏翰也坦言，自己過去對於國片涉及台灣歷史題材，多半抱持支持態度，即便作品表現不盡理想，仍願意鼓勵創作者持續嘗試。然而這次《世紀血案》相關爭議，無論是演員在公開場合對議題的輕率回應，或是製作方、導演至今未對外清楚說明劇本內容與創作立場，都讓他感到憤怒與失望。

他進一步指出，當社會仍在努力釐清二二八事件與林宅血案的歷史真相時，影視作品若再度混淆加害者與受害者，恐怕只會加深誤解，而非促進理解。他也呼籲，與其讓爭議內容持續擴散，不如回到事件本身，讓更多人真正認識林義雄、理解史明在台灣民主運動中的角色，以及這段歷史留下的傷痕。

《世紀血案》相關爭議持續延燒，從未取得當事人及家屬授權，到疑似劇本內容引發的歷史扭曲質疑，已讓該片在上映前便陷入高度社會檢視。後續製作團隊是否出面說明創作內容與立場，也成為外界關注焦點。

