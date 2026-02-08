即時中心／梁博超報導

改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，還沒上映就爭議不斷，昨（7）日網路上流出疑似劇本部分內容，竟將林宅血案幕後兇手指向台獨運動先驅史明。對此，歷史研究者、史明教育基金會董事陳柏翰直言，這已不是史明第一次被誣賴，一直以來承受的罵名也未少過，何以黨國栽贓海外運動者的情節，會再現42年後的劇本呢？

包括前公視總經理馮賢賢、影評人鄭秉泓、作家楊索及多個電影評論粉專，昨（7）日揭露電影《世紀血案》的電影劇本，竟透過角色閱讀《史明口述史》，影射史明組織成員可能涉案。

廣告 廣告

根據網傳劇本，電影中兩名角色透過對話指出，從《史明口述史》發現史明在台招兵買馬搞破壞，製造社會不安和政治對立。劇本中其中一角稱「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一角則指出仍有疑點，「但是，還是沒有證據啊。而且，我也看不出他說謊的蛛絲馬跡，他寫書的時候人都快死了，如果是他指使，大可以承認啊？」，但最後卻稱「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」不過，已殺青的電影中是否真有此橋段，目前仍不得而知。

對此，歷史研究者、史明教育基金會董事陳柏翰昨晚在臉書發文直言，並不是說歷史不能改編成電影，「但『林宅血案』真的不能這樣拍！」陳柏翰表示，熟悉他的朋友都應該很清楚，自己常常因為電影有提到一點台灣歷史就大開綠燈，就算真的不是很好看還是大力推薦，總覺得要給這些辛苦拍國片的工作者支持。

只是這次真的覺得太離譜，除了演員對於議題毫無敏感度之外，製片方也未在第一時間出來說明，截至現在導演也沒有任何表示；更令人感到憤怒的是，傳言電影將林宅血案與史明掛勾，暗示是史明派人所為，「是可忍，孰不可忍。」

陳柏翰坦言，在收到這消息的第一時間時，馬上聯想到1983年的前田光枝也曾這麼說，「國民黨特務要我承認，史明派人去殺林義雄的母親與雙胞胎幼女。」前田光枝是史明與盧修一之間往返台日的聯絡人，「也就是史明常講地下工作的『交通』」。

前田光枝在1983年1月與盧修一同案被捕，由於是外國人被裁定感化後就驅逐出境；回到日本後接受《美麗島週報》訪問，說出自己在台遭受逮捕、監禁、刑求的過程，除了被迫承認史明與林宅血案有關，更被要求把中共的紅帽子扣在史明頭上，足見特務辦案的惡劣與歹毒。

陳柏翰強調，史明不是第一次被誣賴，一直以來承受的罵名也未少過，何以黨國栽贓海外運動者的情節，會再現42年後的劇本呢？不需要再給這些東西更多聲量，我們只需要讓大家知道什麼是二二八、林宅血案，讓大家知道誰是林義雄、誰是史明。「今天寒流來襲，空氣格外冷冽，請大家帶著真相的火炬，一起走過這漫漫寒冬。」

原文出處：快新聞／史明遭誣林宅血案真兇「已非首次」 歷史研究者轟：黨國栽贓為何於劇本再現？

更多民視新聞報導

《世紀血案》劇本竟指「兇手與史明有關」 他轟：當年情治單位假情報

《世紀血案》劇本竟指「兇手與史明有關」 史明基金會轟誣衊：第三次228

《世紀血案》沒授權殺青後才知？楊小黎回應質疑凌晨再發聲

