史書華告前妻違約反遭判賠千萬 陳沂酸爆：律師費不能省！

網紅「盾牌牙醫」史書華與前妻離婚官司再添一筆敗訴紀錄。史書華日前因前妻對小三提告，導致其外遇事實曝光，憤而控告前妻違反離婚協議保密條款，求償一千萬元。未料，法院判決史書華敗訴，更因其於自媒體上發表不當言論，反遭前妻律師反擊成功，判賠前妻一千萬元。

根據判決內容，史書華當初與前妻離婚時，曾支付3600萬元和解金，並簽訂保密條款，要求前妻不得主動公開外遇事實。然而，法官認定前妻對小三提告屬合理行使訴訟權，透過「判決」方式揭露外遇內容並未違反保密約定，因此駁回史書華求償。

更諷刺的是，史書華為替自己辯護,在自媒體上發表聲明，指稱婚姻破裂是因前妻信仰中國宗教、對其家暴，並將子女送至有兒虐疑慮的幼兒園等內容。法官認為這些言論已觸犯離婚協議保密條款禁止事項，判決史書華違約成立，須賠償前妻一千萬元。

網紅陳沂在社群媒體上評論此案，直言「大快人心」並調侃「律師費真的不能省」，引發網友熱議。此判決結果再次凸顯史書華的法律戰略失誤，也為其爭議不斷的公眾形象再添一筆。

