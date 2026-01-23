史書華好慘！告前妻敗訴反被告 法院判須賠1千萬元違約金！

台派網紅史書華去年推動罷免國民黨立委葉元之期間，遭爆因婚內出軌與前妻離婚，他不滿地對前妻提出違反保密條款求償一千萬，不過他的訴訟請求不但被新北地院駁回，他前妻更是反過頭來提告史書華違反保密義務。根據法院最新裁定，史書華因違反保密條款，須給付前妻1千萬元違約金。

網紅牙醫史書華。（圖／史書華臉書）

這場訴訟起因於2023年底，史書華前妻對第三者提告侵害配偶權，但雙方早在同年10月已就離婚達成調解，當中設有保密條款，約定雙方保密義務與違約金額1千萬元。史書華主張前妻提告小三的官司導致外界得知他外遇，已違反保密義務，因此提告要求支付1千萬元違約金。

廣告 廣告

新北地院審理後認為，史書華前妻是正當行使憲法保障的訴訟權，不受保密義務限制，且公開審理過程必然會有人知悉案件內容，難以認定前妻提告小三有違反保密義務之處，因此駁回史書華的訴訟請求。

史書華。（圖／史書華臉書）

前妻則反起訴史書華利用社群媒體，將婚姻破裂歸咎於她信仰中國宗教，以及遭受她家暴，並提到2023年10月協議離婚條件包含高額贍養費，認為這些行為才是違反保密義務。法官認為，史書華公開談論前妻的宗教選擇、意識形態、家暴行為及對子女的教育安排，在前妻提告小三官司中都未提及，前妻也未洩漏。

法院指出，即使史書華要回應，也應該用最小、必要限度點到為止，何況他的不滿指控未必屬實。法官認為史書華聲明力道過大，且明顯逾越回應範圍、違反保密義務。新北地院審酌後，判決史書華須給付前妻1千萬元，全案可上訴。

延伸閱讀

55：51！立院通過賴清德赴立院國情報告案

台灣慘了！遭澤倫斯基點名 綠委緊急喊「徹查」

1.25兆軍購瞎買？前國防部視察痛批：買M109自走砲當活靶