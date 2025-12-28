史柯西斯悼羅伯雷納：想像他還在

美國名導羅伯雷納日前與妻子蜜雪兒辛格疑似遭到32歲的兒子尼克雷納殺害，陳屍洛杉磯家中，消息震驚好萊塢。傳奇導演馬丁史柯西斯日前在《紐約時報》緬懷羅伯雷納，他悲痛寫道：「羅伯是我的朋友，蜜雪兒也是。從現在起，我不得不使用過去式來稱呼他們，這讓我感到深切的悲痛。但除此之外，別無選擇。」

史柯西斯回憶起1970年代與羅伯雷納相識的過程，「從一開始，我就很喜歡和羅伯待在一起。我們有一種天然的親近感。他非常幽默，有時言辭犀利，但他從不是那種會搶盡風頭的人。他擁有一種優美、不加掩飾的自由感，能全心享受當下的生活，而且他有著非常豪邁的笑聲。」

史柯西斯提到這些年兩人都持續保持聯繫，而他最喜歡羅伯雷納的作品正是《戰慄遊戲》，「那是一部非常特別的電影，凱西貝茲和詹姆斯肯恩的演技出神入化。當然，還有《搖滾萬萬歲》，這部片在某種程度上是獨一無二的，簡直是神來之筆。而這部電影之所以偉大，很大一部分歸功於羅伯本人，無論是作為導演還是演員。」

史柯西斯在哀悼文的後半段寫下：「發生在羅伯和蜜雪兒身上的事是一場褻瀆，是現實生活中的深淵。唯有時間的流逝，能幫助我接受這一切。」接著他深情地向老友道別，「我必須讓自己去想像他們依然健在。想像某一天，在某場晚宴或派對上，我發現自己坐在羅伯身邊，再次聽到他的笑聲，看著他那充滿福態的臉龐，聽著他的故事發笑，並陶醉於他那天生的喜劇節奏中，然後再次感受到，能擁有他這樣的朋友是多麼幸運。」