史無前例危險事件！ 安倍晉三槍擊最終辯論 檢方求處無期徒刑

涉嫌槍殺日本前首相安倍晉三的山上徹也，下午召開初審最後一場辯論庭。儘管辯護律師主張，山上的母親獻身統一教教務，形同「虐待兒童」，希望求刑時能得到充分考量；不過奈良地檢還是認為，山上在大庭廣眾下行兇，犯下「史無前例的危險事件」，所以求處無期徒刑；全案也將在明年1月21日宣判。

刺殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也18日在奈良地方法院出庭，遭檢方求判無期徒刑。（資料圖片／達志影像路透社）

涉嫌槍殺日本前首相安倍晉三的山上徹也案件，日前在奈良地方法院進行第15次也是最後一次庭審辯論。檢方最終對山上徹也求處無期徒刑，認為他在大庭廣眾下行兇，犯下「史無前例的危險事件」。辯護方則主張山上的母親因信奉「舊統一教會」累計捐獻約1億日圓，使其家庭生活困頓，這種成長環境「相當於兒童虐待」，應在量刑時充分考量。全案預計於明年1月21日宣判。在奈良地方法院舉行的最後一場辯論庭上，山上徹也坐在旁聽席右側律師旁邊，如同之前的庭審一樣始終保持冷靜。

當檢方宣布對他求處無期徒刑時，山上只是低著頭看手邊資料，表情沒有任何變化。庭審中已經查明，山上的母親因信奉「舊統一教會」，將信仰置於家庭之上，累計捐獻約1億日圓，導致山上和兄弟姊妹生活困頓。這次審判的爭執點主要在於量刑。檢方主張，即使有不幸的成長背景，沒走上犯罪道路的人也很多，認為被告的成長經歷並不能成為量刑中的重要因素。

而辯方則強調，被告因其從小成長的環境「相當於兒童虐待」，因此主張在判斷刑罰輕重時，這一點應該被充分考量。山上瞄準前首相安倍晉三的原因，是為了打擊宗教與政治關係中的核心人物而犯案。山上的母親因信奉統一教，前後為教主貢獻超過1億日圓的捐款，導致山上和兄弟姊妹生活困頓，最終犯下這起驚天罪行。在法院舉行最後一次公審後，預計將在明年1月21日宣布判刑結果。

