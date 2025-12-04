史無前例大罷免、鏟子超人暖心重建、普發一萬你領到了嗎？年度話題一次看｜Yahoo 2025十大台灣新聞揭曉

Yahoo新聞2025年度「台灣十大新聞」出爐，史無前例的「大罷免」全數否決位居榜首；馬太鞍溪堰塞湖溢流，鏟子超人光復送暖為第二名；台股今年急下直上像坐大怒神，登上季軍；普發一萬與全國休假多4+1天，全民同慶各列第四名與第八名；台中驚爆非洲豬瘟為第五名；第六名與第七名分別是台中新光氣爆與78歲老翁高齡駕駛造成民眾傷亡，引發公安相關討論；第九名由王大陸引爆檢警揭發閃兵集團拿下；令人痛心的「剴剴」虐童案為第十名。

1.史無前例「大罷免」全否決 朝野僵局難解

2.馬太鞍溪堰塞湖溢流19死 「鏟子超人」送暖

3.關稅風暴 台股大怒神 暴跌後逆勢創新高

4.史上最高金額 普發一萬現金入袋

5.5月認證10月破功 台中爆非洲豬瘟

6.台中新光三越氣爆5死 百貨最嚴重公安事故

7.三峽78歲翁肇事 高齡駕駛管理制度引討論

8.國定假日新制三讀 全年增4+1天

9.王大陸閃兵案延燒 多名男星遭起訴

10.「剴剴案」重判無期 虐童致死案最高刑期

第一名 史無前例「大罷免」全數否決 朝小野大困境難解

7月26日與8月23日共32件罷免案，全數遭否決。圖片來源： I-Hwa Cheng / AFP/ Getty Images

2024年立委選舉後出現「三黨皆不過半」局面，使得執政黨處於「朝小野大」狀態，國民黨與民眾黨聯手推動多項引發社會輿論的法案，包括《立法院職權行使法》、《選罷法》、《財劃法》等，遭綠營與部分公民團體質疑不符程序正義，進而提出罷免行動。

2025年共有31位立法委員與1位縣市長成為被罷免對象，在程序與提案數量上創下紀錄。第一波投票於7月26日進行，對象包括24位國民黨籍立委與新竹市長高虹安。第二波則於8月23日針對剩餘7位國民黨立委進行罷免，以及由民眾黨與國民黨提出的「重啟核三公投」投票，最終全數未能通過。

第二名 馬太鞍溪堰塞湖溢流釀19死 「鏟子超人」光復送暖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉等地被大量泥沙淹沒。圖片來源： REUTERS/Ann Wang

颱風樺加沙挾帶豪雨襲台，9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，侵襲光復鄉，沖毀馬太鞍溪橋，泥水淹進部落建物與道路，釀19死。洪災引發中央與地方政府的責任歸屬及預警通報機制不足等相關爭議，輿論表示疏散延誤與監測不足，可能加劇災損，成為一場「可預防的悲劇」。

災害發生後，光復鄉市區被大量泥沙淹沒，需要大量人力清理，來自全台各地的志工們紛紛搭乘火車前往災區，自備鏟子、水桶、雨鞋等工具一同為災民清理家園。「鏟子超人」成為災後重建的重要象徵，也展現了台灣社會的團結與韌性。

第三名 台股大怒神 關稅衝擊史上跌幅最大 年末信心回歸盤中創新高

4月美國總統川普公布「對等關稅」政策，市場擔憂台灣出口商品恐遭課徵高達32%關稅，重擊投資信心，導致台股1天暴跌逾2,065點，創「單日最大跌幅」紀錄。政府因應4月股災啟動市場穩定基金，年中隨著川普關稅措施大致底定，不確定性消退，台灣在2024至2025年半導體、資通訊產品出口創新高，人均GDP在國際預測中時隔22年首度超過南韓，提升外資信心，帶動大筆資金回流台股。

在外資回補、內資基金加碼的動能下，台股市場下半年節節攀升，10月31日台積電盤中衝上1,525元天價，台股10月累計大漲2412.81點。11月4日科技股勁揚，盤中指數推升至28,554.61點創下歷史新高。

第四名 史上最高金額 普發一萬現金入袋

2023年後，台灣第二次啟動普發現金政策。示意圖：Getty image

今年年初財政部公告前一年稅收超徵金額為5,283億元，國民黨立院黨團便宣布新會期將推動「還稅於民2.0」。4月美國總統川普宣布「對等關稅」政策，行政院提出規模4,100億的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」應對。7月11日，立院三讀通過，將名稱改為「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」並刪除了原本針對台電的千億元補貼，改為直接發放現金於民。是繼2023年後，第二次啟動普發現金政策，也是金額最高的一次。

支持者認為普發政策有助創造內需、刺激市場經濟助且回應稅收超徵；反對者則表示面對通貨膨脹、國際政經局勢變動與關稅政策影響，普發一萬是否能真的讓受衝擊的產業受惠則有待觀察。

第五名 5月認證10月破功 台中驚爆非洲豬瘟 全國禁宰五天

台中養豬場爆發非洲豬瘟。圖片來源：台中市政府／ 中央社

台灣於今年5月剛獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時在口蹄疫、傳統豬瘟和非洲豬瘟三大豬病上皆為非疫區的國家。10月22日農業部證實台中一處養豬場非洲豬瘟病毒核酸檢驗呈陽性反應，立即進行預防性撲殺，同時禁用廚餘養豬，為防疫情擴散，同日中午起實施全國豬隻禁運禁宰五天，此為台灣首起非洲豬瘟病例。

後續疫調顯示，該養豬場為「一貫式廚餘再利用養豬場」，但廚餘蒸煮記錄與報備資料不符規定。暴露出台灣養豬業「廚餘再利用」的防疫風險，以及對高致死性動物疫病管理的挑戰。

第六名 台中新光三越氣爆5死38傷 百貨史上最嚴重公安事故

新光三越台中中港店2月發生氣爆案，9月底復業。圖片來源：台中市政府／中央社

2月13日新光三越台中中港店11至12樓美食街區發生嚴重瓦斯氣爆意外，造成5人死亡、38人輕重傷，為台灣百貨公司史上最嚴重公共安全事故。檢調表示事故起因為施工不慎，導致天然氣主幹管斷裂，氣體外洩遇到電動工具作動的火花造成氣爆。

事故發生後，市府立即勒令百貨店無限期停業，業者經7個多月整建修復，終於在9月27日恢復營業。11月18日監察院調查報告出爐，指出台中市政府對業者未依法申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫，毫無察覺，明顯欠缺主管業務警覺性及專業敏感度，因此要求台中市政府檢討改進。

第七名 三峽78歲翁開車衝撞3死 引發高齡駕駛討論

2025年5月19日下午，一名78歲余姓男子駕駛自小客車行經新北市三峽區北大國小附近時，在學生放學的尖峰時段因高速闖紅燈，失控衝撞穿越馬路的學童、家長及機車騎士，造成3人死亡、12人輕重傷的悲劇。

這起重大事故，再度將「高齡駕駛管理制度」的爭議推上輿論風口。肇事者雖然在事發前不久才完成換照，但其年齡、健康狀況與反應能力是否仍適宜駕車上路，成為社會關注的核心。民眾與交通民團普遍呼籲政府必須強化高齡駕駛的換照檢測，並正視高齡者的交通安全問題。

第八名 國定假日新制三讀 全年增4+1天

「紀念日及節日實施條例」於5月9日三讀通過，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

此法案將紀念日及節日的實施辦法從行政命令提升法律位階為條例，使假期更具保障。並將原住民族的歲時祭儀假期，從現行「原民會公告放假一天」，改為由原住民依其族別，擇定三日放假。

第九名 王大陸閃兵扯出龐大集團 多位男星遭起訴

王大陸涉嫌透過不法管道規避兵役，案情延燒，檢警擴大追查出不少男星。圖片來源：中央社

今年年初男星王大陸涉嫌透過不法管道規避兵役，檢警隨後擴大追查，揭發專業「閃兵代辦集團」，該集團鎖定演藝圈及富二代族群，專門偽造高血壓、精神異常、自閉症等不實體檢證明或病歷，協助役男以「體位不符」的方式申請免役或替代役。

案件持續延燒，檢警分三波行動，陸續約談或拘提了多達18名以上的知名男藝人，包括陳零九、陳柏霖、修杰楷、Energy的坤達與書偉、威廉、陳大天等，其中多位男星被檢方以《妨害兵役治罪條例》起訴並具體求刑，成為台灣近年來最大規模的役政醜聞。

第十名 「剴剴」虐童案 國民法官重判劉姓保母姊妹無期徒刑

年僅1歲半的男童「剴剴」，由兒福聯盟轉介給劉姓保母姊妹照顧，卻遭保母及其妹妹的長期非人道虐待不幸死亡。剴剴全身多處嚴重傷勢，包括頭部、四肢大面積瘀傷、指甲被拔光，且因長期飢餓造成嚴重體重下降與營養不良。

此案經媒體披露後，引發社會高度關注，立法院於2024年起修法加重幼童被虐制度中施虐者的刑責，尤其針對「未滿7歲」幼童的虐待致死行為。公民團體則於今年5月發起「護兒大遊行」呼籲政府針對兒少保護體制、收出養制度、保母與社工責任進行大規模檢討。5月剴剴案一審判決出爐，台北地方法院國民法官判處各無期徒刑、18年有期徒刑，創下國內虐童致死案的最高刑期紀錄。

