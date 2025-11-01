史無前例！台積電先進製程一口氣漲4年 半導體通膨時代來了

面對全球變局與AI（人工智慧）晶片需求狂飆，晶片設計業者證實，台積電已向客戶發出通知，今年9月起先進製程價格將「連續調漲4年」。這項史無前例的長期漲價行動，被外資解讀：進入半導體通膨時代。

不再逐年宣布 複利模式連漲4年

台積電這次的價格調整極為罕見且強硬，科技界人士透露，台積電不再像過往逐年度調整，而是一口氣將連續漲價長達4年，漲價幅度可能採取複利型態進行。

業者推測，台積電這一動作，主要目的是因應海外廠（如美國亞利桑那廠）等地建廠與營運成本高昂，為維持既有毛利率，只能透過價格轉嫁成本。

雖台積電未透露確切漲幅，但市場已預期，2026年起5奈米以下先進製程價格將上漲5％至10％，甚至有傳聞指出，2奈米晶圓恐面臨暴漲50％。

鐵血押注AI 成熟製程產能遭「割捨」

從這波漲價策略來看，反映出台積電押注AI、伺服器與HPC（高效能運算）應用的決心。由於AI晶片對製程節點、電源效率與運算密度的要求愈來愈高，台積電將優先把資源聚焦並供應在最先進的節點。

有業者預期，當台積電把資源移往先進製程，尤其是5奈米、4奈米、3奈米、2奈米以下節點，也就逐步對7奈米、12奈米以上的成熟製程，採取縮減產能策略，才能釋放更多產能空間來滿足戰略性客戶。

此舉意味，未來依賴成熟節點的代工或系統封測廠，可能面臨「轉單搶席」的壓力，甚至恐導致2026年成熟製程出貨缺貨的現象。