史無前例! 國際刑事法院首席法官「性行為不端」遭停職 曾嚴厲制裁以色列

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國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆·汗因「涉嫌性行為不端」於 8 日深夜被暫停職務。 圖 : 翻攝自 IC Photo

[Newtalk新聞] 國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆·汗因「涉嫌性行為不端」於 8 日深夜被暫停職務。據以色列《i24NEWS電視台網站》 9 日報導，這一引發廣泛關注的停職決定，與自 2024 年 5 月以來聚焦於汗身上的國際輿論密不可分，他曾積極推動對以色列總理納坦雅胡等高層官員發出逮捕令。

美國 2025 年 2 月曾對汗實施制裁，理由是 ICC 針對美國和以色列「採取非法且無根據的行動」。

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據英國《每日電訊報》報導，現年 56 歲的汗是一名英國律師，5 年前出任 ICC 首席檢察官。汗遭停職一事在 ICC 史無前例。他面臨一名女助手對他提出的性騷擾指控，該醜聞已持續 2 年，但他堅決否認有任何不當行為。汗的律師在聲明中表示，汗以最強烈的措辭拒絕接受這一決定，並重申自己沒有任何不當行為。聲明稱：「該決定不合法，程序不公，且缺乏證據支持。」

以色列總理納坦雅胡。 圖：翻攝自 @IranObserver0 X 帳號

《i24NEWS電視台網站》稱，汗及其法律團隊一直堅稱，這些「性行為不端」的指控是由強大的外部情報和政治力量精心策劃的一場抹黑行動，目的是阻撓他對以色列的調查。

據報導，ICC 的監督機構——締約國大會將舉行一次特別會議，ICC 125 個締約國將在會上投票決定汗是否能繼續留任。

此次宣佈汗停職的締約國大會主席團（ICC 監督機構的執行委員會）此前在一份聲明中表示，有關汗停職的決定是基於「聯合國內部監督事務廳進行的一項調查的報告、相關核心證據、一個特設司法專家小組的建議以及書面提交的材料」。聲明還說，汗在會議召開之前被停職「並不代表最終結果」。

《美聯社》看到的報告副本顯示，聯合國調查發現，有證據表明汗曾在其辦公室、私人住所和執行任務期間與該助手發生「未經同意的性接觸」。然而，執行委員會選出的 3 名法官組成的小組對調查結果進行了法律評估，認為調查結果不夠確鑿。

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