史無前例! 川普無突襲委內瑞拉、抓總統夫婦 官方要「存活證據」

終於動手了!美國總統川普一聲令下，美軍於當地時間23日凌晨，無預警大規模空襲委內瑞拉，還派出特種部隊抓走了總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及第一夫人弗洛勒斯(Cilia Flores)。委國官方坦承不知道兩人下落，並要求兩人仍活著的證據。有共和黨籍參議員爆料，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)稱，馬杜洛已被帶至美國拘禁、等待受審。

據BBC的快訊，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，政府並不知道馬杜洛夫婦的下落，並喊話美國立即提供兩人仍「存活的證據」。

共和黨籍參議員李（Mike Lee）和國務卿盧比歐通過話，他證實馬杜洛夫婦遭美方逮捕，將在美國接受審判。李說道:「他(盧比歐)預期不會再對委內瑞拉有進一步行動，馬杜洛已被美方扣押。」

據李的轉述，空襲是為了給抓捕馬杜洛的行動提供掩護。稍早李在X平台貼文:「我等待有無任何資訊，在並無宣戰或獲得動武的情況下，可以在憲法上正當化此行動。」

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)從美方官員得知，馬杜洛是被美方反恐菁英「三角洲部隊」(Delta Force)所抓捕。

川普在自家「真實社群」(Truth Social)平台發布聲明稱: 「美利堅合眾國成功執行了對委內瑞拉及其領導人、總統馬杜洛的大規模打擊，馬杜洛和其妻子已被抓獲，正被運出該國。」

BBC記者因伍德(Joe Inwood)直呼，如果證實是由三角洲部隊潛入委國首都卡拉卡斯將馬杜洛夫婦抓獲，此事在當代可說是前所未有。

最接近的例子，因伍德指出，將是1990年對巴拿馬獨裁者諾瑞加(Manuel Noriega)的抓捕行動，同樣由特種部隊執行，而且無獨有偶，同樣在1月3日這一天。

對比諾瑞加與馬杜洛，可發現兩人都疑似靠著舞弊當選，都被美國政府指控涉及運毒，事發之前都經歷美軍在附近大規模集結。但有一點不同，那就是諾瑞加被抓之前，爆發了一段短暫的戰爭，雖然巴拿馬軍隊無力抵擋美軍的壓倒性實力。諾瑞加逃至教廷大使館躲了11天。

美軍動用「心理戰」，持續不斷在大使館外播放震耳欲聾的搖滾樂，終於把諾瑞加逼了出來。諾瑞加被帶回美國受審，毒品罪行被判有罪。川普稱行動細節會在美東時間上午11點(台灣時間4日凌晨0點)的記者會揭露，而因伍德認為，此次行動規模恐怕超越諾瑞加那次，尤其是不出動地面部隊，即將馬杜洛夫婦兩人抓獲。

雖然馬杜洛的最終命運仍屬未知，但推測很可能在美國監獄度過餘生。

