史無前例！科學家首度從「滅絕動物」提取RNA 復活袋狼再現曙光

〔編譯陳成良／綜合報導〕古生物學研究迎來重大突破。瑞典科學家成功從一隻已滅絕130年的「袋狼」(Thylacine，又稱塔斯馬尼亞虎)標本中提取出核糖核酸(RNA)。這是科學界首度從已滅絕物種的乾燥標本中恢復RNA，不僅能讓研究人員了解該物種的基因序列，更能進一步揭示其基因在生前是如何運作與表現的，為「古轉錄組學」(paleotranscriptomics)領域開啟了新頁。

據科學網站《Earth.com》報導，這項發表於《基因組研究》(Genome Research)期刊的研究，由斯德哥爾摩大學(Stockholm University)的弗里德蘭德(Marc R. Friedländer)博士領導。研究團隊使用的標本來自一隻1896年去世的袋狼，其遺體在斯德哥爾摩的博物館中以乾燥狀態保存了一百多年。

一般而言，RNA比DNA更不穩定、更容易分解，因此在古老樣本中極難保存。DNA就像是生物體的遺傳藍圖，告訴科學家該物種擁有什麼基因；而RNA則像是執行者，能顯示出哪些基因在特定組織中是活躍的(即基因表現)。過去只有在永久凍土中保存良好的樣本(如古狼)才曾提取出RNA，此次從室溫保存的乾燥標本中成功提取，令科學界感到振奮。

肌肉與皮膚基因各司其職 還發現古老病毒

研究團隊從袋狼的皮膚和骨骼肌組織中提取RNA，並透過測序確認了其真實性。結果顯示，肌肉組織中的RNA特徵與收縮和能量使用有關，其中包括巨大的肌聯蛋白(titin)；而皮膚樣本則充滿了角蛋白(keratin)基因的RNA片段，這與其保護身體的功能相符。這證明了提取出的RNA具有高度的組織特異性。

此外，研究人員還在樣本中發現了RNA病毒的痕跡。雖然訊號微弱，但這暗示博物館標本可能保存了過去的病毒歷史，若未來能進一步證實，將有助於科學家追蹤病毒隨時間演變的過程。這項技術的成功，意味著全球博物館中數以百萬計的乾燥標本，未來都可能成為研究滅絕物種基因運作的寶庫。

