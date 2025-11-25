史無前例！ 賴清德：政府近期將提增加1.25兆國防特別預算
賴清德總統以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書《華盛頓郵報》於25日深夜刊出，文中提及，賴清德承諾將國防預算於2030年前提升至GDP的5%，是台灣現代史上最大規模的軍事投資。他還說：「我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾。」
賴清德在文中指出，中華人民共和國前所未見的武力擴張，並伴隨在台海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，都凸顯和平與穩定的脆弱性。他說，北京以武力改變現狀的意圖也更加昭然若揭。感謝美國總統川普展現美國在全球領導的重要性，也因為川普政府追求「實力帶來和平」，國際社會也變得更加安全。台灣也致力維護印太和平及穩定，並保持冷靜、穩健且堅決地面對各種威脅與挑戰。
賴清德續指，我國近年國防預算翻倍，預計明年將達到GDP的3.3%，並於2030年前達到GDP的5%。他說，為了努力達成，我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾；該計劃會向美方採購新型武器，並會提升台灣的非對稱作戰能力，讓北京在軍事考量上增添變數及成本。
賴清德強調：「台灣對於和平穩定的貢獻堅定不移，沒有任何其他國家比我們更有決心守護台灣的未來。」賴清德也提到，他會加速打造 「台灣之盾（T-Dome）」，此能保護台灣免受中國解放軍的飛彈、火箭、無人機、戰鬥機的攻擊，並結合其他人工智慧的無人載具平台。他說，這些能力可以讓台灣達到無懈可擊的願景。
其他人也在看
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
影/稱2026藍營不是沒風險 蔡正元點名4縣市：換新人地方不能大意
距離2026九合一選舉僅剩1年時間，其中縣市長部分，民進黨選對會日前已先後提名台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣的人選，另外新北市長部分，也確定徵召立委蘇巧慧。至於國民黨方面，縣市長是否要藍白合，各界都在關注，對此，前立委蔡正元提醒，國民黨不是沒風險，尤其要換新人的地方不能大意，特別他點名嘉義市和宜蘭縣，另外還有雲林縣和彰化縣，只要是換新人的地方也不能大意。中天新聞網 ・ 7 小時前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 18 小時前
台灣不是中國一部分 中網友神打臉:為啥賴清德能吃到日水產?
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復禁只日本水產進口，總統賴清德為了聲援日本，日前po出大啖日本壽司的照片，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也狠狠打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產呢？"外交部次長吳志中也說，國際挺台的朋友越來越多。總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」因應中國對日施壓，總統賴清德，日前在社群PO出大啖日本壽司影片挺日，獲台日網友一片好評。中國出身、旅居加拿大的網紅張堯看了不禁大讚，證明中國政府的行政命令、無法在台執行。旅居加拿大中國網紅張堯：「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢，如果台灣是中國的台灣，不是中國禁止了，日本的水產品進口嗎，那請問賴清德那個日本扇貝哪來的。」賴總統此舉證明台灣、中國，一毛錢關係都沒有、狠狠打臉中共，台日友好情誼，展陸無遺，就連歐洲各國，近來也對中國對日施壓舉動，頗不以為然。外交部次長吳志中（圖／民視新聞）外交部次長吳志中：「大家對於是把重點放在，中國的外交官（薛劍），在日本的言詞，大家覺得是非常非常不妥，甚至有人是講說，應該是立即召回，我們在國際的朋友愈多愈好，現在在歐洲確實是朋友愈來愈多，朋友多我覺得最重要的事情，是嚇阻戰爭爆發。」不只歐洲挺台盟友越來越多，日本防衛大臣小泉進次郎近日也到鄰近台灣、戰略位置至關重要的與那國島視察，盼在當地部署飛彈部隊，外界關注，我國是否打算與日本建立常態對話機制，甚至簽訂條約、建立軍事同盟？日本防衛大臣小泉進次郎（圖／民視新聞）立委（國）黃仁vs.外交部次長吳志中：「目前台灣並沒有尋求，跟日本簽訂正式的，軍事同盟這樣子的作法。」立委（民）陳俊宇vs.外交部次長吳志中：「日本強化在上面的軍事設施，我認為基本上是有幫助於，維護台海的安全，跟日本各方面對話一直在進行當中。」沒尋求正式簽訂軍事同盟、但實質對話持續進行，證明我國與民主盟友，溝通無礙。原文出處：台灣不是中國一部分！ 中國網友神打臉：為啥賴清德能吃到日本水產 更多民視新聞報導Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯黃國昌「做1事」恐害到阿北？柯文哲認了：我會很麻煩陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注民視影音 ・ 1 天前
日本擬在距台110公里處 部署中程飛彈 共軍連2週在黃海演訓 小泉進次郎旋風視察西南諸島 北京炒作琉球地位未定論 反制高市挺台論 美國和平計畫能讓烏俄終戰？｜全球聊天室｜#鏡新
6:38 小泉進次郎 視察西南諸島 8:14 陸戰隊66旅赴關島移地訓練 ◎中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 ◎除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 ◎上週美國政府宣布一項「28點和平計畫」，對烏克蘭和歐洲國家投下一顆震撼彈，這個週末，烏克蘭、歐洲國家，以及美國代表，23日前往瑞士日內瓦，進一步討論相關細節，美國國務卿盧比歐緩頰，目前這只是草案，裡面的內容以及烏克蘭回覆的期限，都還有調整的空間，還是要聽取烏克蘭的想法，才會繼續進行下去。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文當家會懷念朱立倫的好？陳學聖舉例「2022這件事」！
論壇中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文甫上任，即將面臨2026年的選舉提名難題，國民黨跟民眾黨說好要合作，雙方黨主席也見面會談，不過要怎麼禮讓也是國民黨的難題之一，據媒體報導，鄭麗文就職後其實已有定見，「百里侯」限縮在宜蘭縣、新竹市，最多再加個嘉義市，民眾黨主席黃國昌的新北市長大夢恐怕破碎。國民黨前立委陳學聖在《頭家來開講》節目上就直言，「鄭麗文恐怕指揮不動藍營地方想參選的人」。民視 ・ 22 小時前
2026台南市長已明朗？沈政男：這局就是「她」的了
根據TVBS民調中心的民調顯示，在2026年台南市長選舉可能人選中，民進黨陳亭妃領先國民黨謝龍介達13個百分點，較9月時的5%差距再度拉開。精神科醫師沈政男在臉書發文分析，5%的差距只是受台南風災與總統賴清德雜質說等短期因素影響，當這些因素淡去後，選情便回歸基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10%至15%的常態。中天新聞網 ・ 21 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 1 天前
中共官媒指川習通話涉台灣議題 我外交部：片面扭曲我國主權與史實
中國官媒《新華社》報導，指中共領導人習近平24日晚間與美國總統川普通話，提到台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。對此，外交部發言人蕭光偉今（25）日表示，基本上外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定，外交部也注意到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實。蕭光偉說，中國刻意曲解二戰時......風傳媒 ・ 15 小時前
李四川首度鬆口！揭可能投入新北市長選戰時機 對綠白參選人評價曝光
台北市副市長李四川一直被國民黨點名為2026年新北市長潛在候選人，但他始終沒有正面回應，24日他受訪再度回應選舉相關議題，他說自己討厭選舉，現在藍白合也不知道怎麼進行，等國民黨提名制度出來在討論，如果要選舉可能也要等到明年春節過後。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？
論壇中心／邱暐琪報導近日，國民黨主席鄭麗文針對「2027年被認為是共軍可能犯台的時間點」的謠言做出回覆，直言若國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，此言論一出讓人引發聯想，外界質疑鄭麗文是否在唱和習近平武統犯台。對此，2026地方選舉將至，藍白是否要合的議題如火如荼，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中關鍵一問民眾黨！民視 ・ 1 天前
外委會通過譴責中國案"藍白缺席" 王定宇:是不敢 還是不願
政治中心／綜合報導民進黨外交國防委員會通過2項譴責案，痛斥中國又"刻意曲解聯大2758號決議文"；另一項譴責案則是針對中方日前公布我國資通電軍人員個資。但這次推動譴責案的又都是綠委，會議主席王定宇質疑"藍白是不是不敢譴責中國"，先行離開的黃仁說"他有選服、綠營提案前也沒找他們商量"。議事人員:「第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。」立法院外交委員會中場休息通過臨時提案，譴責中國又刻意曲解聯大2758號決議文、以及公布我國資通電軍人員個資。外交委員會通過臨時提案，譴責中國對台長臂管轄、曲解聯大2758號決議文。（圖／國會直播）王定宇說「2758號決議文無涉台灣，這是台灣國際參與很重要的法理基礎，身為人民選出來的國會，各國的國會站在真實跟正義那一邊，而我們的國會，遲至今日還沒有通過，這個國會的這個大會的決議文，甚至於在討論剛才聲援國軍譴責中國、以及現在2758號決議文，本席也很遺憾的，在野黨國民黨、民眾黨的委員似乎是不願，或者不敢都沒有在現場。」黃仁說「我先離席是因為我們有選服的壓力，(民進黨團)沒有跟各政黨黨團裡面，做一個協商，然後臨時提案就這樣，也要大家共同有一個共識啊，不是說我們一定要符合他的一些想法嘛！」記者問「那您個人對於譴責案本身的立場？」黃仁說「有關於日本這樣的一些言論，那當然他們知道，他們自己要收尾啊。」但譴責中國的提案，和藍營溝通真能取得共識嗎？上上周的院會，民進黨團提出聲援沈伯洋、譴責中國跨境鎮壓的提案，朝野同意逕付二讀、交黨團協商，但在那之後就沒有下文，讓綠營立委只能透過委員會先進行處理。因此陸續通過聲援沈伯洋、資通電軍、以及譴責曲解2758號決議文提案。日前外交委員會也譴責中國境外鎮壓沈伯洋。（圖／翻攝網路）王定宇說「中國對台灣完全沒有管轄權，本席遺憾我們立法院的韓院長，可能看到沈伯洋是基於黨派的關係，都沒有發出聲援，任何一個台灣的人民，不管有什麼主張、不管是什麼行業，中國無權管轄，這個與政治立場背景無關、與我們國家自己的主權獨立相關。」綠營強調國人遭中國打壓，是全台都該團結對外，正如同總統賴清德說的，今天是民進黨沈伯洋，明天就可能是藍白陣營的任何人。（民視新聞綜合報導）原文出處：外委會通過譴責中國案「藍白缺席」 王定宇：是不敢 還是不願 更多民視新聞報導「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板上架！洪健益曝原因中國加大抵制赴日旅遊力道 12條中日航線「全部航班取消」日美女議員吃「滷肉飯」挺台！盼與中建立「互信關係」民視影音 ・ 1 天前
高市早苗「衣Q學」受矚！ 坦言花數小時挑G20服裝｜#鏡新聞
日中兩國外交風波越演越烈，但日本首相高市早苗，民調卻持續攀升，日本也再度成為國際焦點，而原因之一，除了高市早苗的外交手腕，一部分也和她的衣著有關。高市早苗這次出發南非參加G20會議，行前她就發文表示，因為曾有議員提醒她，國家門面不能穿得太寒酸，她因此花了好幾個小時挑衣服，甚至考慮要買一套，能替外交加分的戰袍。鏡新聞 ・ 1 天前
六親等禁婚擬放寬改「四親等」 學者轟：當然該修
高雄一對結婚6年的夫妻，因發現雙方外祖母是親姊妹，屬於「六親等」旁系血親，導致婚姻被法院判決無效，引發爭議。立法院法制局提出研析報告，建議檢討現行旁系血親禁婚的範圍，研議修正限縮至「四親等」以內，以符社會現況。對此，學者也認為「當然該修！」中時新聞網 ・ 18 小時前
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化EBC東森新聞 ・ 1 天前
藍白未必全面合作？陳智菡點名「這縣市」明年將自行推人
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年多時間，不過各政黨已磨刀霍霍準備明年選戰。其中，藍白兩黨是否合作，都將牽動明年選戰布局。民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨(24)日就表示，在「這縣市」民眾黨就會推自己的人選。 陳智菡昨日上網路節目《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪。針對民眾黨縣市長布局，陳智菡表示，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠近期應會有動作，但細節與動向還是要問過陳琬惠，她沒有辦法代替回答；至於新竹市部分，則要看下月16日遭停職新竹市長高虹安二審官司狀況，若沒有問題，那麼基本上高虹安就會爭取連任。 「新竹市基本上我們就是會推自己人」陳智菡直言，外界認為談藍白合區域是在新北市、宜蘭縣、嘉義市及新竹市，不過這是外界認為，事實上兩黨都沒有說「我們要談這4區」，但現在都被這個框架給限縮了。她強調，民眾黨會努力守住新竹市。 談及前主席柯文哲與現任主席黃國昌定位問題，陳智菡認為，與其說是二元領導，不如說兩人很密切配合，步驟是一致的。她提到，柯文哲曾私下表示「兩個太陽總比沒有太陽好」，雖然民眾黨是小黨，卻有2位非常重要的領袖，不僅佔遍全國媒體版面，各自聲量還是當今政壇數一數二，這件事對民新頭殼 ・ 19 小時前
賴清德挺日本觀光「又遭惡意扭曲」 卓榮泰親上火線闢謠
即時中心／顏一軒、李美妍報導日本首相高市早苗近期一席「台灣有事」的國會答詢，引起中國不滿，因此對日本祭出旅遊警示、停止進口水產品等舉措，而總統賴清德則指示國策顧問康銀壽組團赴日觀光，再次以具體行動力挺中國。孰料此美意竟遭有心人士蓄意操作為「不夠支持國旅」。對此，行政院長卓榮泰今（25）日親上火線闢謠，賴總統是希望國人多到日本，在國內的旅遊大家留下來，能夠幫助國內的觀光，「總統的原意，大家不要誤會」。今早8時49分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。記者提問，台日友好挺日本，國策顧問說總統還透露國人可以多去日本玩，但這樣對國旅業者情何以堪？對此，卓榮泰表示，推動國內的旅遊是政府在未來新的中央政府總預算當中推升內需重要的一環，像上個週末他也去到桃園搭乘「藍皮解憂號」，政府會全力推動（國旅）。卓榮泰解釋，總統的原意是希望要出國的國人多多到日本；在國內的旅遊大家留下來，能夠幫助國內的觀光。而且交通部已經研擬了平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠，還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠，還有Taiwan PASS平日國旅的優惠，這個都在明（2026）年的3月會開始執行。所以在推升內需當中，是以加強國內觀光，也引進更多國外旅客來，「總統的原意，大家不要誤會」。原文出處：快新聞／賴清德挺日本觀光「又遭惡意扭曲」 卓榮泰親上火線闢謠 更多民視新聞報導藍白揚言退政院版財劃法 卓揆曝「執政黨團有點無力感」：中午會議找可行之道藍白揚言退回院版財劃法 卓榮泰怒批撕毀承諾：匆匆忙忙讓政府破產抵制日本改去韓國！濟州島屢見中國旅客「隨地拉屎」 南韓人氣炸崩潰民視影音 ・ 20 小時前
民眾黨中配遞補立委願簽＂切結書＂？ 劉世芳：無此規定
政治中心／王云宣、蔡承翰 台北報導前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，因有中國籍遭解職，儘管打贏訴願，內政部仍表明，需依法解除職務，現在全台還有五名相同情況的村里長，國民黨擬修國籍法，讓中配參政權不受規範，甚至明年2月即將遞補民眾黨不分區立委的李貞秀，也要以一紙切結書，劉世芳強調無此規定！前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因同時具有台灣及中國雙重國籍遭解職 儘管訴願成功內政部仍表示將依法解職（圖／資料畫面）內政部長劉世芳vs.立委（民）黃捷：「我們仍會依法請她解除村長職務。」重申內政部立場，面對遭解職的花蓮中配村長鄧萬華，向縣府訴願成功，內政部長劉世芳態度堅定，尤其現在除了鄧萬華，全台還有4名中配村里長，資格同樣受爭議，但地方縣市政府卻遲遲沒解職。內政部長劉世芳vs.立委（民）黃捷：「縣市政府辦理的自治事項，違背憲法法律，我們內政部就用地方制度法76條的方式來處理，讓他予以解職。」內政部長劉世芳：「（全台）五個有陸配村里長的資格，就已經超過一年，我們的內政部民政司，多次去函（公所），他們都是用推託的方式，我們認為他們有失職，所以就移送給監察院來調查。」國民黨擬提出＂國籍法＂修法保障中配參政權 內政部長劉世芳表示恐淪特權條款（圖／民視新聞）內政部硬起來，將四個縣市政府公所，移送監查院查處，但現在國民黨卻乾脆把主意動到國籍法上，想提案修法，明定中配參政權不受國籍法規範。內政部長劉世芳：「如果你特別對於中配（修法）的話，其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款。」立委（國）牛煦庭：「國籍法不是幫誰開特權啦，現在是內政部片面的解釋法律，而且是要有違憲法精神的狀況下，去限縮了陸配也好的參政權。」立委（民）吳思瑤：「各國皆然，所以為什麼中配要有特權？，為什麼中國要除外？，國民黨倒是要先說清楚。」內政部長劉世芳赴立院備詢 對於國籍法表達堅定立場（圖／民視新聞）眼看明年2月1日，民眾黨兩年條款到期，新任立委遞補名單中，李貞秀也具有中國籍，傳出立院將提切結書，只要李貞秀勾選無雙重國籍，就能解套，劉世芳不認同。內政部長劉世芳：「在我們現在國籍法的規定裡面，放棄中華民國以外的外國國籍，並沒有切結或者具結，這樣子的一個辦法。」民眾黨主席黃國昌：「目前的中華民國憲法，兩岸人民關係條例，以及各種相關的法令，彼此之間的關係，如果一個內政部部長，她一個相關的法律都搞不清楚，這樣的內政部部長，我只能夠說失職啦。」立委（民）陳培瑜：「現在黃國昌或是羅智強，想要特定的為中國配偶，開啟這個後門，我們要說，這根本是在降低，中國統戰跟滲透台灣的內部成本。」正當中國想方設法滲透台灣，執政黨立委憂心我國法令一旦鬆綁，恐將後患無窮。原文出處：民眾黨中配遞補立委願簽切結書？ 劉世芳：無此規定！黃國昌嗆失職 更多民視新聞報導藍營護航中配「參政免棄國籍」 國安官員示警：台灣未來交給中國央廣工程師「駭官網放五星旗」！北檢起訴求刑3年 黃國昌回應了中配李貞秀「簽切結書」可當立委？劉世芳霸氣打臉：中國就是外國民視影音 ・ 1 天前