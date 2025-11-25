史無前例！賴清德：近期將提1.25兆國防特別預算

總統賴清德說，近期將提1.25兆國防特別預算。 資料照片：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書《華盛頓郵報》，並於昨（25）日深夜刊出。他提及，他承諾將國防預算於 2030 年前提升至 GDP 的 5%，並是台灣現代史上最大規模的軍事投資。他更說，「我國政府將於近期提出一項史無前例的 400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾。」

賴清德在投書中指出，中華人民共和國前所未見的武力擴張，並伴隨在台海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，都凸顯和平與穩定的脆弱性。他說，北京以武力改變現狀的意圖也更加昭然若揭。

賴清德感謝美國總統川普（Donald Trump）展現美國在全球領導的重要性，也因為川普政府追求「實力帶來和平」，國際社會也變得更加安全。他說，台灣也致力維護印太和平及穩定，並保持冷靜、穩健且堅決地面對各種威脅與挑戰。

賴清德提及，我國近年國防預算翻倍，預計明年將達到 GDP 的 3.3%，並於2030年前達到 GDP 的 5%。他說，為了努力達成，我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾；該計劃會向美方採購新型武器，並會提升台灣的非對稱作戰能力，讓北京在軍事考量上增添變數及成本。

賴清德強調，「台灣對於和平穩定的貢獻堅定不移，沒有任何其他國家比我們更有決心守護台灣的未來。」

賴清德也說，他會加速打造 「台灣之盾（T-Dome）」，此能保護台灣免受中國解放軍的飛彈、火箭、無人機、戰鬥機的攻擊，並結合其他人工智慧的無人載具平台。他說，這些能力可以讓台灣達到無懈可擊的願景。

