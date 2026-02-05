史無前例！銀價狂飆逼出「鎔幣潮」？央行急令：生肖銀幣全回收

財經中心／師瑞德報導

國際白銀價格自2024年起一路狂飆，今年1月一度衝破每盎司120美元大關，導致過往發行的生肖紀念幣出現「金屬價值高於售價」的套利空間。中央銀行證實，去年底發現郵局銷量異常，為防堵套利與炒作，已緊急下架並回收數萬套庫存，將熔毀作為原料，這是央行發行生肖套幣以來首度採取此類措施。

國際貴金屬價格持續劇烈波動，白銀價格更是上演驚驚漲行情，卻意外引發台灣生肖紀念幣市場的「套利之亂」。中央銀行官員證實，由於銀價飆漲導致舊款生肖套幣的貴金屬價值超過官方售價，出現套利空間，央行已於去年底緊急通知中華郵政，將全台郵局剩餘的數萬套生肖幣全數下架回收。這也是央行發行生肖套幣以來，首度發生因銀價波動而大規模回收的案例。

銀價兩年翻數倍 紀念幣價值「倒掛」

回顧近期白銀走勢，2024年每盎司價格尚低於30美元，但進入2025年後漲勢凌厲，全年漲幅達140%，今年1月更一度衝破120美元歷史高點，雖然近期回檔至87美元附近，但仍處於歷史高檔。

由於央行發行的生肖套幣含銀量高，當國際銀價暴衝時，便出現了「金屬價值」高於「官方定價」的特殊現象。央行發行局副局長邱秀珍表示，去年12月中旬發現郵局通路的生肖套幣銷量異常放大，研判是有民眾看準銀價價差進行套利，甚至可能將幣鎔化變賣。為維持市場秩序，央行在12月20日前後果斷決定全面回收。

馬年幣秒殺 舊款龍蛇幣身價翻倍

這波銀價熱潮也帶動了收藏市場買氣。今年甫發行的「馬年生肖套幣」雖然定價創下新台幣2,450元新高，但因銀價支撐，上市即銷售一空，目前市場轉手價格已喊到4,000元至4,500元。

買不到新幣的民眾與投資客轉而鎖定舊款套幣。據集郵社業者指出，兔年套幣原價1,800元，現市價約3,800元；龍年套幣原價1,900元，市價更是飆升至5,000到6,000元，漲幅相當驚人。業者預估，這波貴金屬熱潮帶動的收藏熱度，可能將持續數年。

回收庫存將熔毀 未來定價緊盯國際盤

針對回收的數萬套舊款生肖幣，央行表示將送回中央印製廠，熔毀後作為未來鑄幣的原料使用，不會再重新上架販售。央行官員強調，發行紀念幣的原意在於收藏與致贈，不樂見市場出現非理性的炒作與套利行為。為避免類似情況再次發生，未來新發行紀念套幣的定價策略，將會更緊密連動國際銀價走勢，以減少價格倒掛的機率。

