史無前例1.25兆國防經費 林飛帆曝3大用途：整合AI與無人機全境防禦

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統投書《華盛頓郵報》宣布將提出史無前例的400億美元(約台幣1.25兆)國防特別預算案。國安會副秘書長林飛帆今接受廣播專訪時指出，預算將聚焦於應對敵情威脅，鎖定「不對稱戰力」、「新興科技」與「台灣之盾」3大投資重點，從感知能力(Sensor)到火力應對(Shooter)的整套多層次防空系統建構，將是未來1.25兆國防投資的重點工作。

林飛帆指出，此事經過非常長時間的討論，之所以要強化國防投資，首要原因在於，所有軍事投資都有應對敵情威脅的必要性，台灣現在急需發展的不對稱戰力，是擴大投資的關鍵之一；其次，我們必須加速投資新興與創新科技，包括AI運用、無人系統以及軟硬體介面的整合。

林飛帆接著說，第三則是賴總統在國慶演說中揭示的「台灣之盾」(T-Dome)，台灣現有飛彈防禦系統的密集程度其實不輸其他國家，但如何整合不同介面，更有效地分配資源，假設敵方使用無人機或遠程火箭等低成本武器進犯，我方能否用相應低成本資源進行有效應對？

林飛帆強調，「台灣之盾」的核心概念在於系統整合，從感知能力(Sensor)到火力應對(Shooter)的整套多層次防空系統建構，將是未來1.25兆國防投資的重點工作。

不過，面對國會「朝小野大」、預算案恐面臨在野黨挑戰的局面，林飛帆表示，政府一直在努力爭取跨黨派立委的支持，國際智庫與美方專家也多次示警「台灣時間有限」，必須在最短時間內強化實力，以達到嚇阻效果，進而延遲或降低敵方的進犯意圖。

林飛帆以俄烏戰爭為例指出，戰場環境已完全不同，無人載具與不對稱戰力的投資具備高度必要性，台灣是防禦性國家，我們不是要擴張或侵略他國，因此武器系統應以更有彈性、不對稱的方式思考，後續預算的討論將包含機動式武器載台(如海馬斯多管火箭系統)等項目的進一步投資。

