史無前例3度奪葛萊美年度歌曲 怪奇比莉怒轟ICE

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國流行歌手怪奇比莉（Billie Eilish）與哥哥歐康奈爾今天以歌曲Wildflower榮獲葛萊美最佳年度歌曲獎，怪奇比莉藉領獎之際，響應音樂人集體抨擊移民當局的聲浪。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，怪奇比莉與歐康奈爾（Finneas O’Connell）奪得最佳年度歌曲獎，成為史上首位3度獲得該獎項的音樂人。

美聯社和「紐約時報」（The New York Times）報導，怪奇比莉發表得獎感言時說：「在被掠奪的土地上，沒有人是非法的。」並爆粗口抨怒斥美國移民暨海關執法局（ICE）。

她繼續說：「現在真的很難知道該說什麼或做什麼，但我在這個現場感受到了滿滿的希望。我認為我們必須持續奮戰、發聲和抗議。」

移民議題是第68屆葛萊美獎的核心話題。波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）在憑藉形塑時代精神的專輯Debí Tirar Más Fotos獲獎後，也在感言中傳達反對ICE的訊息，並強調每個人都應享有人性尊嚴。

壞痞兔在獲獎感言開頭便以英文向ICE開砲：「感謝上帝前，我要先說：ICE滾出去。我們不是野蠻人，不是畜生，更不是異類；我們是人類，同樣是美國人。」（編譯：陳昱婷）1150202