史王年底將訪台 林佳龍打臉與中建交傳言：台史邦交非常穩固
〔記者凌美雪／台北報導〕史瓦帝尼是台灣在非洲唯一友邦，賴清德總統也甫於上月突破中國封鎖順利訪史，但據《史瓦濟蘭新聞》(Swaziland News)報導，史國總理戴羅素有意改變外交政策，轉向與中國建交。對此，外交部長林佳龍今(12)日出席文化總會記者會時強調，那只是研討會時個別學者的意見，且史王恩史瓦蒂三世將於年底訪台，台史邦交非常穩固。
林佳龍部長今日出席文總主辦的2026「F:F:F 台芬文化節」記者會，媒體關注史瓦帝尼是否有意與中國建交的傳聞，對此，林佳龍表示，我這是一個研討會裡個別學者的意見，「我想不管是史瓦帝尼的總理或是他們的國都會議員非常地支持跟台灣的邦交，我們台史的邦交也非常穩固。」
針對史國當地特定媒體報導史國要求台灣在3個月內要有240億到250億的資助，或向王室提供1200萬美金的資源，林佳龍回應指出，那是與中共有很密切關係的特定媒體，長期都惡意傳播很多錯假訊息，「我們也一再解釋，不可能有如他講的那樣，因為基本上台灣是一個自由市場，我們是創造好的投資貿易環境。」 林佳龍說，「我們也邀請了史國的總理，會來參加台灣最近的一個大型論壇，所以這些謠言會不攻自破。」
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