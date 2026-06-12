史瓦帝尼傳總理有意推與陸建交 謝寒冰曝一關鍵：這風向很奇怪

根據外媒消息指出，我非洲友邦史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）在聽完美國經濟學者的報告後，有意推動提案與中國大陸建交。外交部今（12）日表示，該學者意見純屬個人觀點，史國多位友台議員強烈關切，顯示台史邦誼穩固。對此，資深媒體人謝寒冰表示，這個新聞很奇怪需要查證下怎麼傳出來的，因為史瓦帝尼的總理是國王任命的，並沒有實權。

謝寒冰今在中天《大新聞大爆卦》節目中指出，這個新聞他覺得很奇怪要查證，因為史瓦帝尼是絕對君主制，總理是國王任命，除非是國王真的這樣想、國王叫他去做，不然的話總理想什麼根本不重要，他又沒有實權。

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謝寒冰說沒有實權的總理突然間丟出這個風向，他個人覺得蠻奇怪。他在猜搞不好這是史國另外一種跟台灣要錢的方式，「因為大家都知道，我們的友邦經常用這種方式勒索我們。」但其實史瓦帝尼沒必要做這件事，因為說真的，史瓦帝尼要錢台灣一定會給他，所以根本沒必要做這件事。謝表示老共反而不會給這個錢，因為老共其實不想收買史瓦帝尼，因為這個國家根本不重要。

謝寒冰覺得這新聞還要再去觀察到底從哪邊出來。但他發現最近有一個奇怪的現象，就是南非那邊的媒體，還有史瓦帝尼的媒體，經常在報跟台灣有關的消息，說我們哪一些綠友友在台灣給他們的東西從中得利、又包了哪一些工程收了什麼回扣、賄賂了哪一些官員，一直在報這些東西。這到底怎麼回事？「這到底是有人在幕後操作？還是真的我們在那邊搞得很誇張，所以有人看不下去？這個要趕快去徹查一下。」

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