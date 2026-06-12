史瓦帝尼傳轉向中國？林佳龍：台史邦誼非常穩固

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外傳我國友邦史瓦帝尼有意轉向中國一事，外交部長林佳龍今天(12日)強調，史瓦帝尼政府高層及國會議員都堅定支持與台灣維持邦交，台史關係相當穩固；對於外界盛傳台灣承諾對史國大筆投資及援助王室等說法，他則批評是特定媒體長期散布的不實訊息，終將不攻自破。

有外媒報導，美國經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）受邀出席史瓦帝尼內閣研討會，建議史瓦帝尼與中國建交以換取經濟利益。

外交部長林佳龍12日出席文化總會第二屆「台芬文化節F:F:F－Formosa：Finland：Fest.」受訪時表示，該活動本質上是一場研討會，相關內容僅是個別學者意見，不代表史瓦帝尼政府立場，台史邦誼非常穩固。林佳龍：『(原音)不管是史瓦帝尼的總理或他們的國會議員，都非常的支持跟台灣的邦交啊，我們台史的邦交也非常的穩固，我們其實這一次不管是總統到史國去國是訪問，或者是我們也期待年底啊，史王也會來到台灣啊，我這次過去一年來就跑了3次史瓦帝尼，可見我們邦誼非常的穩固。』

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林佳龍指出，台灣推動的「榮邦計畫」在史瓦帝尼獲得良好回響，雙方長年合作累積深厚基礎，台灣發展模式也逐漸成為非洲國家關注與學習的對象。他並表示，史瓦帝尼擁有豐富文化特色，透過雙邊長期交流合作，台灣模式已成為許多非洲國家期待借鏡的發展經驗。

對於有史國帝尼當地的媒體報導台灣承諾3個月內投資史國約新台幣240億至250億元，甚至提供王室金援等說法，林佳龍表示，該媒體與中國關係密切，長期散布錯假資訊，外交部已多次澄清。他強調，台灣重視的是營造良好的投資與貿易環境，相關謠言不攻自破。

此外，針對索馬利蘭駐台代表處進駐外交部使館特區，外界關注雙方關係是否再升級。林佳龍表示，台灣與索馬利蘭近年在農業、醫療、教育及海巡等領域合作密切，已建立全面夥伴關係。雖然索馬利蘭國際地位特殊，但對方已給予我國外交特權待遇，視同一般正式承認的國家，所以基於對等，台灣也允許索馬利蘭駐台代表處進駐我國外交部使館區。

對於日本跨黨派友台團體「日華議員懇談會」研議更名為「日本台灣國會議員友好聯盟」，林佳龍則表示樂觀其成。他指出，該組織是日本規模最大的友台國會議員團體，更名有助於更清楚反映台日實質關係，也再次凸顯台灣與中國互不隸屬的事實，未來雙方可透過國會外交持續深化交流。(編輯：陳文蔚)