史瓦帝尼勇士節行軍30公里 台灣軍團同行見證邦誼

（中央社記者李依璇約翰尼斯堡6日專電）勇士節（Incwala）是史瓦帝尼年度最重要的傳統文化慶典。台灣駐史瓦帝尼王國大使館、駐史技術團及醫療團成員今年再度獲邀參與，完成12小時、全程約30公里的行軍，是現場約8萬名史國勇士之中，少數參與的外國團隊之一，見證台灣與史瓦帝尼間的深厚邦誼。

這支「台灣軍團」（Taiwan Regiment）由29人組成，成員們身著史瓦帝尼傳統服飾，頸部佩戴結合台灣與史瓦帝尼國旗圖樣的飾物，自3日下午展開行軍，至4日凌晨1時30分結束。

駐史瓦帝尼王國大使館指出，勇士節是史瓦帝尼王室與族群凝聚的重要儀式，也是國家認同與精神傳承的核心象徵。對外國使節而言，獲邀參與具有高度象徵意義。

今年的「台灣軍團」由駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇率領，在行軍前與史瓦帝尼國王及來自全國各地的勇士共同進行戰歌戰舞祈福儀式，隨後全程與史國隊伍同行，完成整個行軍流程。

駐史瓦帝尼王國大使館指出，行軍期間，史王特別邀請梁洪昇加入其周圍的王室軍團行列，並於途中休憩時親自致意，感謝台灣團隊共襄盛舉，並肯定參與規模。這一安排在高度講究位階與禮序的勇士節儀式中，具有明確的外交意涵，反映台灣在史國王室與官方層級獲得的重視與信任。

大使館表示，行軍當天下午高溫炙熱，入夜後氣溫驟降，對參與者而言，不僅是體力與意志的考驗，也是以實際行動融入當地文化的外交參與。「台灣軍團」出發時獲廣場周邊婦女齊聲歡呼，行軍途中也不時獲得路旁民眾加油打氣，互動自然。

這是「台灣軍團」第6度參與勇士節行軍，也是當天唯二參與的外國使節機構之一。聯合國駐史瓦帝尼協調員瓦奇拉（George Wachira）也加入行軍行列。

大使館指出，相較於僅止於觀禮或致詞的外交形式，這類參與方式深入當地文化核心，更有助於在史國社會累積長期的理解與認同。在國際環境持續變動之際，台灣與史瓦帝尼的邦誼，透過看似低調、卻高度象徵性的文化互動被具體呈現。（編輯：陳妍君）1150106