史瓦帝尼建交中國？學者曝「幕後推手」來頭
[NOWNEWS今日新聞] 史瓦帝尼為台灣在非洲唯一邦交國，近期卻傳出該國總理戴羅素（Russell Dlamini）在經濟研討會中，邀請美國知名經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）提出政策建議時，出現涉及「應與中國建交」的相關言論，引發外交敏感議題。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽狠酸，薩克斯投靠中國打壓台灣不遺餘力，這就是他一直以來的嘴臉，也算始終如一了。
沈榮欽表示，其實薩克斯的言論，根本毋需注意，只要打開中國央視，央視怎麼說，薩克斯就怎麼說。例如最近川習會，習近平提倡兩國「中美建設性戰略穩定關係」之後，中國開始對鄰國侵略性大增，逼得日本與菲律賓，以及菲律賓與越南之間，頻頻升級外交關係謀求對策。
沈榮欽續指，薩克斯不分青紅皂白，立刻譴責日本與菲律賓，並要求菲律賓將美軍趕出去，卻對始作俑者中國的挑釁視而不見，就是一例。川習會之後，台灣受到的中國騷擾也比過去更勝，台灣國防部最近兩週分別測試美國無人機與海馬士飛彈，成效卓著。而薩克斯如何和史瓦帝尼搭上線的？
薩克斯《終結貧窮》錯誤連篇！學者示警：說難聽就是幫倒忙
「薩克斯在全球的名聲最高點，在於他出版了《終結貧窮》一書。」沈榮欽提到，其中要求世界富裕國家的外國援助預算總額，每年增加到1,500億美元，但是本書錯誤連篇，連發展經濟學者William Easterly寫了大量指出其錯誤的文章，認為他的計畫「說好聽一點是幼稚，說得難聽一點就是幫倒忙了」，以研究貧窮獲得諾貝爾經濟學獎的MIT教授Dufflo也警告其方法有問題。
沈榮欽提到，最後連和薩克斯合作論文的主要作者，都在《The Lancet》上承認，先前論文有誤導之嫌，並離開了原團隊。但是這些學界的批評，絲毫不妨礙薩克斯的地位，他因此在2001年至2018年期間，連續擔任了3任聯合國秘書長的特別顧問。
薩克斯未曾忘中國使命 逮到機會推史瓦帝尼一把
沈榮欽指出，薩克斯自2018年卸下特別顧問一職後，被現任秘書長古特雷斯任命為聯合國永續發展目標倡導者（SDG Advocate）至今。他利用此一地位，在全球推廣和監督聯合國17項永續發展目標的落實進度，也因此在非洲具有很大的影響力。
沈榮欽表示，本月2日，薩克斯以該身份與由非洲各國駐聯合國代表組成的非洲集團舉行了重要會談，討論了非洲經濟轉型、綠色工業化、發展夥伴關係和多邊格局等關鍵議題，順便藉此推銷中國。他因此在非洲和各國搭上線，史瓦帝尼總理戴羅素就是利用這個機會，邀請薩克斯向史瓦帝尼內閣報告，如何發展史瓦帝尼經濟。
「薩克斯身為全球最知名的洋五毛，自然知道史瓦帝尼是中華民國在非洲的最後一個邦交國。」沈榮欽直言，北京念茲在茲欲除之而後快，因此薩克斯未曾稍忘中國使命，建議史瓦帝尼內閣應該盡快和中國建交，藉此獲得經濟上的利益。儘管一路走來，投靠中國打壓台灣不遺餘力，但是得知獲得台灣唐獎時，依舊前來領獎，這就是他一直以來的嘴臉，也算始終如一了。
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