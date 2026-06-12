史瓦帝尼恐轉向？吳志中：強烈懷疑中國操作

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▲外交部政務次長吳志中今（12）日澄清，台灣與史瓦帝尼邦誼「非常、非常穩定」，外交部也非常有信心。（圖／記者邱曾其攝影，2026.06.12）

[NOWNEWS今日新聞] 總統賴清德今年五月初「突破中國封鎖」出訪非洲友邦史瓦帝尼後，史國內部近日卻傳出恐將轉向與中國建交的討論，引發國際社會關注。對此，外交部政務次長吳志中今（12）日澄清，台灣與史瓦帝尼邦誼「非常、非常穩定」，外交部也非常有信心，尤其總統與外交部長近期才訪問史國，雙方互動密切，一切都沒有問題，他更強烈懷疑消息背後是中國在操作。

根據南非的網路媒體報導，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）今年四月邀請美國經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）參與內閣研討會，期間薩克斯提出建議，認為史瓦帝尼可基於經濟利益考量，評估與中國建立外交關係。相關內容曝光後，引發史國國會內部關注，也讓外界揣測台史關係是否出現變化。

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吳志中：強烈懷疑中國操作 極力避免台灣被視為「中國家務事」

不過，該消息一出，除外交部出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代表史國政府立場外，吳志中今受訪時也提到，台灣與史瓦帝尼邦誼「非常、非常穩定」，外交部也非常有信心，他更強烈懷疑這項消息背後有中國操作。他指出，台灣與史瓦帝尼近年持續拓展各項經濟合作，對中國而言並非好消息，而中國企圖破壞台灣邦交關係，是台灣每天都必須面對的挑戰。

吳志中進一步表示，台灣越融入國際關係體系就越安全；相反地，若被放入中國國內事務框架，例如統獨或所謂九二共識等論述，就會讓台灣變成中國的「家務事」，這正是外交部極力避免的方向，希望國人都能了解這一點。他並強調，台灣應被放在國際關係架構中，才能鞏固現狀，而中國任何威脅與打壓，都是破壞現狀的行為。

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