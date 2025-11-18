史瓦帝尼收1.6億接收美國「墮落怪物」 財長：過程被蒙鼓裡

國際中心／綜合報導

非洲南部國家、同時也是我國邦交國的史瓦帝尼（Eswatini）首度證實，他們已從美國手中收下510萬美元（約1.59億元台幣），為的就是幫忙接收美國的160名被驅逐移民，其中包括犯下性侵兒童、謀殺罪、被華府稱為「墮落怪物」的移民。

然而，根據《衛報》報導，史國財長瑞肯柏（Neal Rijkenberg）在接受質詢時指出，史國在整個過程中都被蒙在鼓裡，「我們在詢問後才知道這筆錢是用在（接收）美國遣返者身上。」且目前仍不清楚到底是誰代表史瓦帝尼和美國簽約。

史國財長瑞肯柏（Neal Rijkenberg）在接受質詢時指出，史國在整個過程中都被蒙在鼓裡。（翻攝自瑞肯柏IG）

美砸錢讓非洲國家接收「墮落怪物」

《衛報》17日報導指出，川普政府已與至少5個非洲國家達成多數為保密的協議，其中包括史瓦帝尼，而這項協議正是要求這些國家幫忙接收被美國驅逐的移民，已遭到人權體強烈批評。

報導指，史國首度證實，他們收了510萬美元（約1.59億元台幣），要來接收被美國驅逐的移民，目前已接收15名男子。

第一批5名男子7月搭乘美國軍方包機抵達，第二批則在10月初被接收。美國政府將其中一些人稱為「墮落怪物」，指控他們曾因包括性侵兒童、謀殺等罪行而被定罪。

美國政府將其中一些人稱為「墮落怪物」，指控他們曾因包括性侵兒童、謀殺等罪行而被定罪。（圖／翻攝自白宮）

史國財長坦承：整個過程被蒙鼓裡

根據人權觀察9月公開、且被法新社看到的一份文件，史瓦帝尼同意接收160名被遣返者，以換取510萬美元，號稱是用來「建立其邊境與移民管理能力」。

史國財長瑞肯柏先前在國會受質詢時，證實政府確實收到這510萬美元，但他指出，史國「整個過程都被蒙在鼓裡」，「我們詢問之後才被告知這筆錢是用於美國的被遣返者。」

根據律師表示，他們目前被關押在一間戒備森嚴、因關押政治犯而惡名昭彰的「馬薩帕矯正機關」（Matsapha correctional centre），而且沒有任何正式的指控。報導指，其中一名是 62歲的牙買加男子，據稱他已在美國服完謀殺罪刑期，九月時被遣返回牙買加。

史國律師與公民團體已提告

史瓦帝尼的律師與公民團體已向法院提告，挑戰此拘押行為的合法性。

瑞肯柏向國會表示，從美國收到的這筆錢被匯入史瓦帝尼災害管理機構NDMA的帳戶；然而他指出：「NDMA未被授權使用未經正式編列的資金。」他表示會讓整個程序正常化。

目前尚不清楚史瓦帝尼究竟是誰作為代表與美國簽署了這項協議。

史瓦帝尼前稱史瓦濟蘭，是非洲最後一個君主專制國家。自1986年以來一直由國王姆斯瓦蒂三世（ King Mswati III）統治，他的政府曾多次被指控侵犯人權。

