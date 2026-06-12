史瓦帝尼爆「建交中國」？沈榮欽揭幕後主使：投共嘴臉始終如一

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史瓦帝尼傳轉向建交中國。示意圖／總統府提供

總統賴清德5月甫出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼，近日卻有南非網路媒體報導，稱史國總理戴羅素（Russell Dlamini）邀請美國經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）參加內閣研討會時，談及「中國建交」相關言論，外交部長林佳龍12日澄清，台、史邦交穩固，該言論為親共媒體惡意傳播的假訊息。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽大酸，薩克斯的親共立場不言而喻，「中國央視怎麼說，薩克斯就怎麼說」，那副嘴臉始終如一。

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沈榮欽指出，薩克斯荒腔走板的言論不計其數，如川習會後，習近平提倡兩國「中美建設性戰略穩定關係」，便開始對鄰國侵略性大增，逼得日、菲，以及菲律賓與越南之間，頻頻升級外交關係謀求對策。

反觀薩克斯不分青紅皂白，立刻譴責日本與菲律賓，並要求菲律賓將美軍趕出去，卻對始作俑者中國的挑釁視而不見。

不僅如此，台灣在同樣受到中國騷擾，台灣國防部最近兩週分別測試美國無人機與海馬士飛彈，成效卓著，這些事情以後有機會再說。我現在要談的，是薩克斯如何和史瓦帝尼搭上線的。

「薩克斯在全球的名聲最高點在於他出版了《終結貧窮》一書」，沈榮欽指出，書中提到要求世界富裕國家的外國援助預算總額每年增加到1500億美元（約新台幣4.7兆元），但是內容錯誤連篇，甚至連發展經濟學者威廉（William Easterly）的文章也出現大量謬誤，「說得難聽一點就是幫倒忙了」，以研究貧窮獲得諾貝爾經濟學獎的MIT教授Dufflo也警告其方法有問題。

沈榮欽表示，最後和薩克斯合作論文的主要作者，都在《The Lancet》上承認，先前論文有誤導之嫌，並離開了薩克斯團隊。但是這些學界的批評絲毫不妨礙薩克斯的地位，他因此在2001年至2018年期間，連續擔任了三任聯合國秘書長的特別顧問。

自2018年卸下特別顧問一職後，薩克斯被現任秘書長古特雷斯任命為聯合國永續發展目標倡導者至今，沈榮欽痛批，薩克斯利用這樣的地位，在全球推廣和監督聯合國17項永續發展目標的落實進度，也因此在非洲具有很大的影響力。

薩克斯2日以該身份與由非洲各國駐聯合國代表組成的非洲集團舉行了重要會談，討論了非洲經濟轉型、綠色工業化、發展夥伴關係和多邊格局等關鍵議題，順便藉此推銷中國，也因此在非洲和各國搭上線，「戴羅素就是利用這個機會，邀請薩克斯向史瓦帝尼內閣報告，如何發展史瓦帝尼經濟。」

「薩克斯身為全球最知名的洋五毛，自然知道史瓦帝尼是中華民國在非洲的最後一個邦交國」，沈榮欽直言，北京念茲在茲欲除之而後快，因此薩克斯未曾稍忘中國使命，建議史瓦帝尼內閣應該盡快和中國建交，藉此獲得經濟上的利益。

沈榮欽也感嘆，儘管一路走來，投靠中國打壓台灣不遺餘力，但是得知獲得台灣唐獎時，依舊前來領獎，這就是他一直以來的嘴臉，也算始終如一了。



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