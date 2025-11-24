史瓦帝尼眾議院率代表團參訪台灣中油桃園煉油廠

史瓦帝尼眾議院議長馬布札（前排右三）率代表團至中油桃園煉油廠參訪，由董事長方振仁（左三）代表接待。

史瓦帝尼眾議院議長馬布札率代表團今（24）日至台灣中油公司桃園煉油廠參訪，了解儲油槽相關設施及運作情形，由董事長方振仁代表接待，熱烈歡迎史國代表團到訪，同時分享台灣中油在能源轉型與永續發展業務的最新進展，共同見證兩國深厚邦誼。

此次為史國代表團第4度參訪桃園煉油廠，前3次分別由111年10月國王恩史瓦帝三世、112年3月前總理戴克里及113年3月現任總理戴羅素率團。議長馬布札今天到訪時，特別提到台灣是他的第二個家，展現對台灣的友好與支持。

董事長方振仁表示，台灣中油身為史國堅定的夥伴，未來將致力分享台灣中油煉製專業以及桃園煉油廠的轉型經驗，提供史國強化油槽營運能力經驗，促進台史雙邊持續深化合作。

桃園煉油廠多年來穩定供應北台灣油料需求，逐步轉型引進新能源產業，持續推動永續能源技術創新；透過廠區模型說明及實地導覽，向史國來賓詳細介紹桃園煉油廠的各項業務與運作，以及油槽區及灌裝場業務。

董事長方振仁致贈史國議長馬布札「出磺坑井架與抽油機模型」作為紀念，象徵油人利用探勘技術開採資源，以及台灣石油產業邁入工業化之意涵，史國則回贈以史瓦帝尼國旗與傳統紋飾設計的披巾，及以串珠編織成台史兩國國旗的飾品，並穿掛在方董事長身上，象徵友誼與祝福，同時也期盼雙方持續深化能源與經濟合作、互惠與發展。