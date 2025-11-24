史瓦帝尼眾議院議長參訪桃煉廠 中油：促雙邊深化合作

（中央社記者曾筠庭台北24日電）史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札率領團隊，今天至中油桃園煉油廠參訪，由台灣中油董事長方振仁接待，他表示，台灣中油身為史國堅定的夥伴，未來將致力分享中油煉製專業以及桃園煉油廠的轉型經驗，提供史國強化油槽營運能力經驗，促進台史雙邊持續深化合作。

中油透過新聞稿說明，此次為史國代表團第4度參訪桃園煉油廠，前3次分別由2022年10月史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）、2023年3月前總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）及2024年3月現任總理戴羅素（Russell Dlamini）率團。中油表示，馬布札（Jabulani Mabuza）今天到訪時，特別提到台灣是他的第2個家，展現對台灣的友好與支持。

廣告 廣告

中油表示，桃園煉油廠多年來穩定供應北台灣油料需求，逐步轉型引進新能源產業，持續推動永續能源技術創新，這次透過廠區模型說明及實地導覽，提供史國強化油槽營運能力經驗。

中油表示，方振仁致贈馬布札「出磺坑井架與抽油機模型」做為紀念，象徵油人利用探勘技術開採資源，以及台灣石油產業邁入工業化意涵，史國則回贈以史瓦帝尼國旗與傳統紋飾設計的披巾，及以串珠編織成台史兩國國旗的飾品，象徵友誼與祝福，同時也期盼雙方持續深化能源與經濟合作、互惠與發展。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1141124