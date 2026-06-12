史瓦帝尼總理傳有意與中國建交 林佳龍駁斥：史王年底要訪台

林佳龍強調，他一年去3趟史瓦帝尼，兩國的邦誼非常穩固。資料照，廖瑞祥攝



非洲邦交國史瓦帝尼日前才用專機接送總統賴清德出訪，卻有外媒報導該國總理戴羅素（Russell Dlamini）聽完學者的建議後，有意改變政策與中國建交。對此，外交部長林佳龍今（6/12）表示，台史邦交穩固，史王恩史瓦帝三世年底要來訪台灣，我們也邀請戴羅素來台參加大型論壇。

網路媒體《史瓦濟蘭新聞》（Swaziland News）報導，戴羅素日前邀請美國經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）對內閣進行非正式報告。薩克斯身兼史國經濟顧問，建議史國盡快與中國建交，戴羅素因此有意改變外交政策，引發史國友台議員質疑。

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林佳龍今天下午出席文化總會舉辦的「台芬文化節 F:F:F－Formosa : Finland : Fest. 出發記者會」，會後接受媒體聯訪時表示，這是在某個研討會中「個別學者」的意見；事實上不管是史瓦帝尼的總理、國會議員，都非常支持跟台灣的邦交，雙方邦交非常穩固。

林佳龍提到，除了賴清德到史瓦帝尼進行國是訪問，也期待年底史王來到台灣，他自己更是過去一年就跑了3趟史瓦帝尼，可見雙方邦誼非常穩固。且我國推出的榮邦計畫在史國反應很好，透過雙邊合作，台灣模式也成為非洲期待的發展經驗。

林佳龍進一步指出，該特定媒體跟中共有很密切的關係，甚至曾受邀與中國外交部發言人會面，長期惡意傳播許多錯假訊息。台灣是自由市場，會創造好的投資貿易環境，所以並沒有該媒體說的惡意錯假訊息，我方也邀請史國總理，最近來台灣參加一個大型論壇，所以這些都是不攻自破的謠言。

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