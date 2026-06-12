史瓦帝尼總理有意與中國建交？林佳龍：親中媒體惡意傳播錯假訊息

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針對傳出史瓦帝尼總理有意與中國建交，外交部長林佳龍今天（12日）表示，與中共有密切關係的特定媒體，長期惡意傳播很多錯假訊息。（圖／鄒保祥攝）

總統賴清德5月出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過有外媒稱史國總理有意推動改與中國建交。對此，外交部長林佳龍今天（12日）受訪時回應，台史邦交非常穩固，特定媒體跟中共有很密切的關係，還受邀跟中國外交部發言人會面，長期惡意傳播很多錯假訊息，這些都是不攻自破的謠言。

有南非網路媒體報稱史國總理戴羅素（Russell Dlamini）今年4月間曾邀請美國經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）參與內閣研討會，該名學者會中認為史國基於經濟利益應與中國建交，引發史國國會議員不滿。

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對此，林佳龍今天下午至文總出席「台芬文化節」記者會受訪時回應，台史邦交非常穩固，這次不管是總統到史國進行國是訪問，我方也期待明年史王會來到台灣，自己過去一年就跑了三次史國，邦誼非常穩固。

林佳龍指出，現在「榮邦計畫」在史瓦帝尼的反應也非常好，史國與台灣邦交非常久，透過雙邊合作，「台灣模式」現在已經成為各國非常期待的一個發展經驗。

林佳龍表示，因為特定媒體跟中共有很密切的關係，還受邀跟中國外交部發言人會面，長期惡意傳播很多錯假訊息。外交部也一再解釋，不可能有他所講的那樣，因為基本上台灣是一個自由市場，創造好的投資貿易環境，並沒有他講的那些錯假訊息。台灣最近也邀請史國總理來台參加大型論壇，這些都是可以不攻自破的謠言。

此外，針對日菲宣布啟動專屬經濟海域談判後，中共接連出動海警船騷擾我東部海域，林佳龍表示，中共一再透過軍艦，或者所謂的公務船、海巡、海警船，造成區域緊張，想要製造灰色地帶的新常態，也不只是針對台灣，還針對日本、菲律賓。

林佳龍說，這也是為什麼在印太第一島鏈的國家，大家要有更多合作，捍衛區域和平與穩定，特別是自由航行權，並阻止中共擴張，對於太平島以及台灣國土，政府會捍衛海域管轄權。

至於索馬利蘭今天正式成立駐台代表處，林佳龍表示，台灣這幾年在索馬利蘭持續推動榮邦計畫，不管是農業、醫療、教育，甚至海巡合作，可以說是全面夥伴關係。索馬利蘭的國際地位比較特別，但給予台灣的外交禮遇，也是視同一般正式承認的國家。因此，基於對等原則，我方也讓他們進駐台灣的使館區。



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