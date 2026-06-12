史瓦帝尼總理有意與中建交？林佳龍強調雙邊交流密切：史王年底來台
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
總統賴清德５月初突擊出訪邦交國史瓦帝尼，一時成為全球矚目焦點。不料，近日當地媒體《Swaziland News》報導，總理有意與中國建交換取經濟利益，也在當地國會引起辯論。對此，外交部長林佳龍今（12）日回應，雙邊邦交穩固，交流密切，史王年底也將親自訪台，他也進一步向民眾推薦史國的文化節慶。
根據《Swaziland News》報導，美國經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）日前受邀在史國內閣演講，並敦促史國盡快與中國建交，引發國會激烈的辯論。不久前，中國也宣布將對非洲邦交國實施零關稅，而史瓦帝尼作為台灣的邦交國，則被排除在外。總理羅素（Russell Mmiso Dlamini）本週三（6／10）備詢時，並未給予議員明確答覆。不過，該媒體引述其他媒體報導，表示羅素希望能與中國建交。該媒體進一步批評，史瓦帝尼長期違反一中原則。
林佳龍今日接受媒體聯訪時表示，年底史王（King Mswati III）即將親訪台灣，自己也在一年內造訪史國3次，且榮邦計畫在史國推出時，反應很好，謠言不攻自破。同時，他也推薦民眾可以參與當地的文化慶典，例如勇士節等等。
至於當地媒體要求240億美元的資助一事，林佳龍表示，特定媒體和中國有密切關係，甚至曾受邀與中國外交部發言人會面，長期惡意散播假資訊。
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