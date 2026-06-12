史瓦帝尼轉向建交中國大陸？郭正亮揭真相

美國著名經濟學家薩克斯Jeffrey Sachs）建議史國盡快與中國大陸建交，以藉此獲得經濟上的利益，總理戴羅素因此有意改變外交政策。我們外交部回應，均有充分掌握政情，此一說法為該名外國學者個人意見。前立委郭正亮認為，史瓦帝尼是國中之國，在非洲沒有什麼戰略地位，還是酋長國；因此在一兩年內，它與中國大陸建交的可能性低。

郭正亮今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，史瓦帝尼的面積只有台灣的一半，人口120萬，GDP非常低。中國大陸有必要為了這麼小的一個非洲國家，要花那麼大的錢嗎？而中國大陸在非洲就有53個邦交國，所以他覺得這個是太高估了。

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郭正亮接著指出，美國經濟學家薩克斯說出，史瓦帝尼要趕快去跟中國大陸建交，中國大陸會給你好處。郭正亮認為，中國大陸怎麼可能給史瓦帝尼這麼多錢，而且史瓦帝尼是國中之國，在南非裡面，什麼價值都沒有，在非洲也沒有什麼戰略地位，而且還是個酋長國。

郭正亮點出，史瓦帝尼是酋長制，就是國王任命的，還是以國王為主，而且人家還派專機載你那麼多次，所以郭正亮認為，在一兩年內，它與中國大陸建交的可能性低。

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