史瓦帝尼轉向「中國建交」？外交部急揭真相

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▲總統賴清德今年5月才出訪非洲友邦史瓦帝尼，並與史王恩史瓦帝三世共同見證《中華民國(臺灣)政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定》簽署儀式及簽署聯合公報。（圖／總統府提供）

[NOWNEWS今日新聞] 總統賴清德今年5月出訪非洲友邦史瓦帝尼後，近日傳出史國內部出現是否轉向與中國建交的討論，引發外界關注。對此，外交部今（12）日出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代表史國政府立場，更指出事件反而在史國國會掀起友台聲浪，顯示雙邊邦誼依舊穩固。

根據設於南非的網路媒體報導，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）今年4月邀請美國經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）參與內閣研討會，期間薩克斯提出建議，認為史瓦帝尼可基於經濟利益考量，評估與中國建立外交關係。

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國會議員反彈 外交部：反映史國挺台立場穩固

相關內容曝光後，引發史國國會內部關注，也讓外界開始揣測台史關係是否出現變化。不過外交部表示，駐史瓦帝尼大使館對當地政治情勢皆有完整掌握，並強調薩克斯的發言純屬個人觀點，並非史國政府政策方向。

外交部指出，相關言論在史瓦帝尼國會中反而引發多位友台議員強烈質疑與關切，顯示台史關係不僅未受動搖，反而持續獲得當地政界與社會支持。外交部認為，這樣的反應充分顯示出台史邦誼深厚，也證明雙方長期合作累積的互信基礎仍然穩固。

外交部進一步說明，我國與史瓦帝尼建交已超過半世紀，尤其今年5月賴清德訪問史瓦帝尼期間，搭乘史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）專機抵達，象徵雙邊關係再度升級。外交部指出，史王近年持續於國內外公開場合力挺台史關係，而總理戴羅素伉儷不僅曾於2024年率團訪台，此次也親赴機場迎接賴清德，展現高度重視。

外交部批中國「經濟糖衣」 示警別讓空頭支票破壞邦誼

針對外界關注中國可能透過經濟條件爭取友邦轉向，外交部也提出警告，指出中國近年持續以「零關稅」等經濟誘因作為外交工具，企圖壓縮台灣國際空間。外交部強調，中方長期以誇大經濟利益吸引他國，但許多承諾最終流於空頭支票，不僅可能破壞友邦內部團結，也未必真正改善當地發展。

外交部表示，雙方多年來在農業、醫療衛生、基礎建設、能源、資通訊與經貿領域合作密切，未來將持續透過「總合外交」深化與史瓦帝尼合作，在既有基礎上推動互助互惠，持續鞏固雙方邦誼與人民福祉。

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