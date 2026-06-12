史瓦帝尼醞釀轉向北京只是學者「個人意見」 蘭萱批外交部自欺欺人！
史瓦帝尼日前邀請美國經濟學者參與內閣研討會並發表應盡快與北京建交，總理戴羅素（Russell Dlamini）因此有意改變外交政策，外交部12日回應均有充分掌握政情，此一說法為該名外國學者個人意見。對此，時事評論員蘭萱12日在中天《頭條開講》指出，台灣政府面對任何外部壓力或負面訊息，第一時間幾乎都是要大家「不用擔心」，無論是關稅問題、對美軍購，甚至日菲專屬經濟區（EEZ）劃界談判，官方回應往往都是高度肯定、非常歡迎，給人的感覺就是不願正視問題。
蘭萱表示，政府部門長期以來習慣用相當輕忽、甚至帶有傲慢色彩的態度來回應外界質疑，好像所有事情都在掌握之中，但很多議題其實都攸關台灣重大利益，不應該用如此輕描淡寫的方式帶過。
蘭萱認為，坦白說，史瓦帝尼邦交對台灣究竟有多重要，外界或許有不同看法，甚至有人質疑維繫邦交國的實際意義，但顯然民進黨政府自己認為非常重要。畢竟總統賴清德今年5月才親自訪問史瓦帝尼，在外交空間有限的情況下，史瓦帝尼更是台灣少數仍維持正式邦交的國家之一。既然如此，政府就更不應該用如此輕忽、輕挑的態度回應相關疑慮。
蘭萱指出，外交部強調與北京建交只是這位美國學者的個人意見，但問題在於，這名學者並非自行前往史瓦帝尼發表評論，而是受到史瓦帝尼政府邀請參與官方活動。以台灣對政治運作的理解，難道會不知道其中可能隱含的政治訊號嗎？
蘭萱分析，如果一個政府想要推動某些事情，但礙於現實考量不方便親自出面表態，往往就會透過具有影響力的人物代為發聲。由一位具分量的國際學者公開表示，史瓦帝尼應該與北京建立外交關係，不這麼做將錯失重大發展機會，這樣的說法不可能完全被視為毫無政治意涵的個人評論。
蘭萱進一步表示，這位學者的發言某種程度上反映了史瓦帝尼政府內部的想法。畢竟史瓦帝尼政府才剛接待過賴清德總統，如果由官方人士直接講出相關立場，難免顯得尷尬，因此透過第三方人士來敲邊鼓，將一些不方便公開表達的訊息釋放出來，反而是更常見的政治操作方式。
蘭萱質疑，如果這件事情真的毫無特殊意義，那麼史瓦帝尼政府為何會特別邀請一位美國學者參與內閣層級研討會，並在如此敏感的外交議題上公開發表看法？這背後究竟是在試探北京、試探台北，還是在向台灣釋放某種訊號，恐怕才是外交部真正應該嚴肅面對與評估的問題，而不是一句「個人意見」就草草帶過。
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