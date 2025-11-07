史瓦帝尼高層來台簽協定！ 調查局打造反洗錢國際聯防網
史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre，EFIC）局長Babhekile Gugu Matsebula率團訪臺，於11月6日上午與法務部調查局簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」。簽署典禮在調查局舉行，由局長陳白立代表我方與Matsebula局長共同簽署，象徵臺史兩國在防制洗錢與打擊資恐、資武擴等領域的合作正式邁入新階段。現場儀式簡單隆重，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅、行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵及史瓦帝尼駐臺參事Nontokozo Shongwe-Tsabedze等人共同見證此一歷史性時刻。
陳白立致詞指出，調查局作為我國主要執法機關與金融情報中心，長期致力強化國際合作與跨境金融情資交換機制，並積極推動偵查與教育訓練合作。這份協定是調查局與外國金融情報單位簽署的第63份合作文件，充分展現臺灣持續拓展國際防制洗錢網絡的決心。陳局長回顧，雙方合作源於2024年初，在我國駐史瓦帝尼大使館協助下，雙方多次透過線上會議與文書往返，針對技術支援、教育訓練及協助史國金融情報中心申請加入艾格蒙聯盟（Egmont Group）等議題密切交流。此次在我方推動下，艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚未成為會員的史方派員來臺，參加11月10日至12日舉辦的虛擬資產研討會，也促成本次協定的正式簽署。
陳白立強調，本次合作的推動，凝聚行政院洗錢防制辦公室、外交部及法務部等跨部會資源支持，充分展現我國整合能量與國際夥伴共享經驗的決心。未來調查局洗錢防制處與史瓦帝尼王國金融情報中心將透過該協定機制，建立更快速、安全的情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪與偵查不法資金流向的能力。
Matsebula局長致詞時則表示，史瓦帝尼金融情報中心的任務是防範國內外金融體系遭濫用，不僅受理、分析與分送金融情報，也肩負監理非金融事業及人員的職責。她指出，史國主要洗錢高風險犯罪包括毒品販運、詐欺、逃漏稅與貪瀆，近年走私與虛擬資產犯罪也逐漸升高，跨國犯罪網絡可能延伸至臺灣。藉由這項協定，雙方將能加速交換金融情報，協助辦理洗錢、資恐及資武擴等案件偵查，並期待未來在教育訓練與技術支援領域持續合作。簽署典禮後，史方代表團與調查局洗錢防制處舉行座談，就AI應用、資訊交流平臺與公私協力機制等議題交換意見，並參訪臺灣證券交易所與集中保管結算所，了解我國金融監理與防制洗錢制度現況。
此次「臺史金融情資交換合作協定」的簽署，不僅強化兩國在防制洗錢、打擊資恐及資武擴領域的合作基礎，也展現臺灣積極參與全球犯罪防制體系、貢獻國際社會的決心。調查局表示，未來將持續深化與國際夥伴的協作關係，強化區域與全球的安全執法合作，攜手守護金融體系穩定與國際安全。
